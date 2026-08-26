Inicio Ovación River Plate
Hinchas indignados

River llevará visitantes contra Banfield aunque el precio de las entradas está por las nubes

Banfield permitirá que 4 mil hinchas de River se hagan presentes en el Florencio Solá, pero hay polémica por el valor de los tickets

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Los hinchas de River están indignados por el alto precio de las entradas.

Los hinchas de River están indignados por el alto precio de las entradas.

Tras la experiencia de Platense al recibir a la hinchada de Boca por la quinta fecha del Torneo Clausura el pasado 15 de agosto, Banfield decidió seguir el mismo camino ante River. Además, la dirigencia del Taladro tomó como referencia el valor de las entradas fijado por el Calamar para el público Xeneize.

El compromiso está programado para el próximo domingo a las 15 horas en el estadio Florencio Sola, donde se estima la concurrencia de aproximadamente 4 mil fanáticos de la entidad de Núñez.

Sin embargo, la confirmación de este beneficio para el cuadro Millonario llegó acompañada de una marcada controversia debido al abultado costo que deberán abonar los hinchas.

4 mil hinchas de River dir&aacute;n "presente" contra Banfield.

4 mil hinchas de River dirán "presente" contra Banfield.

Polémica por el precio de las entradas para los hinchas de River

El valor fijado para los tickets de River asciende a 110 mil pesos. Esta cifra sobrepasa por más del doble la tarifa oficial de 50 mil pesos pautada por la AFA para las entradas del segundo semestre, constituyendo una medida dispuesta por la dirigencia del equipo del Sur que impacta de lleno en la economía de los hinchas que desean acompañar a su club.

Para fundamentar esta cotización, Banfield tomó como punto de comparación los valores fijados por Platense durante el cruce ante Boca el pasado 15 de agosto, cuando ambas hinchadas asistieron a Vicente López.

La desproporción de esta suma queda expuesta al cotejarla con los precios fijados por la entidad de Núñez para sus compromisos internacionales.

A modo de contraste, River comercializa las entradas populares para sus socios (posean o no Tu Lugar en el Monumental) a $11.800 de cara al partido del próximo miércoles por Copa Sudamericana ante Santa Fe, un monto que representa apenas un 10% del valor establecido por el Taladro para el encuentro dominical.

River necesita imperiosamente un triunfo en el Torneo Clausura.

River necesita imperiosamente un triunfo en el Torneo Clausura.

Otros partidos que se disputaron con público visitante en 2026

Más allá que los hinchas de River están indignados, el precio no varía demasiado con el valor de las entradas que tuvieron que pagar los hinchas visitantes en otros partidos que se disputaron durante el año:

  • Lanús vs. Boca (marzo de 2026): 100 mil pesos.
  • Talleres vs. Boca (abril de 2026): 100 mil pesos.
  • Platense vs. San Lorenzo (abril de 2026): 90 mil pesos.
  • Defensa y Justicia vs. Boca (abril de 2026): 88 mil pesos.
  • Platense vs. Boca (agosto de 2026): 110 mil pesos.

Temas relacionados:

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas