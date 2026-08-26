River llevará visitantes contra Banfield aunque el precio de las entradas está por las nubes

4 mil hinchas de River dirán "presente" contra Banfield.

Polémica por el precio de las entradas para los hinchas de River

El valor fijado para los tickets de River asciende a 110 mil pesos. Esta cifra sobrepasa por más del doble la tarifa oficial de 50 mil pesos pautada por la AFA para las entradas del segundo semestre, constituyendo una medida dispuesta por la dirigencia del equipo del Sur que impacta de lleno en la economía de los hinchas que desean acompañar a su club.

Para fundamentar esta cotización, Banfield tomó como punto de comparación los valores fijados por Platense durante el cruce ante Boca el pasado 15 de agosto, cuando ambas hinchadas asistieron a Vicente López.

La desproporción de esta suma queda expuesta al cotejarla con los precios fijados por la entidad de Núñez para sus compromisos internacionales.

A modo de contraste, River comercializa las entradas populares para sus socios (posean o no Tu Lugar en el Monumental) a $11.800 de cara al partido del próximo miércoles por Copa Sudamericana ante Santa Fe, un monto que representa apenas un 10% del valor establecido por el Taladro para el encuentro dominical.

River necesita imperiosamente un triunfo en el Torneo Clausura.

Otros partidos que se disputaron con público visitante en 2026

Más allá que los hinchas de River están indignados, el precio no varía demasiado con el valor de las entradas que tuvieron que pagar los hinchas visitantes en otros partidos que se disputaron durante el año: