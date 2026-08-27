Ponzio será el DT interino de River: cómo se completa el cuerpo técnico

"River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica", comenzó la institución de Núñez en su escrito.

A la hora de repasar, y resaltar, los números del hombre de 44 años en la institución, el club agregó: "Capitán y uno de los grandes referentes del Club en los últimos años, conquistó 17 títulos en dos ciclos y doce años como jugador".

Para culminar, detalló cómo quedó conformado el cuerpo técnico que se hará cargo del plantel a partir de este jueves: "El cuerpo técnico estará conformado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo y los preparadores físicos Cristian Segura y Nicolás Paolorossi".

Eduardo Coudet se despidió del mundo River

Por intermedio de una conferencia de prensa en la que no se aceptaron preguntas, Eduardo Coudet realizó un balance sobre su ciclo en River. "Soy el primero que se puso plazos y tenía en claro de que acá hay que ganar y jugar bien. En el juego empezamos a encontrar cosas buenas que se iba a ir sosteniendo de jugar más por circunstancias de que los jugadores se iban conociendo, pero la necesidad imperiosa de los resultados no se nos da", comenzó.

"No es sólo echarle culpa a la mala suerte o a la desgracia, pero vienen sucediendo cosas. Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa y fue un punto de inflexión y determinante", sumó el ahora ex DT del Millonario.

Acto seguido, Coudet añadió: "Lo dije desde el primer momento. Los plazos son los lógicos, lo que requiere este club. Me encanta la exigencia de este club, soy un agradecido al club a su gente y simplemente agradecer a todos. A los trabajadores, a los directivos, a mi cuerpo técnico. No correr para el costado a nadie porque todos han tenido participación. Y sobre todas las cosas, agradecido para con los jugadores".

"Sin dudas hemos armando un gran plantel, que en el tiempo dará muchísimas alegrías. Desde lo deportivo y humano es de un nivel técnico altísimo y el tiempo pondrá las cosas en orden. Seguramente es un plantel que le dará muchas alegrías y títulos a River. Ahora desde mi lugar, de afuera, apoyando y simplemente deseando lo mejor. Les doy las gracias a los hinchas, al club, a todos y es la explicación. Esto es fútbol y a veces las cosas salen así. Desear lo mejor y darle un punto final a esto", sentenció el Chacho en su despedida.