Los Pumas juegan con los Wallabies en Jujuy: día, hora, TV y equipos confirmados

Los dirigidos por Felipe Contepomi llegan a esta serie de dos encuentros (la revancha será la próxima semana en Mendoza) tras caer ajustadamente ante los Springboks, bicampeones del mundo, en Vélez por 17-10, mientras que Australia, con el estreno de su flamante entrenador Les Kiss, viene de vencer a Japón por 35-32 en Osaka y 56-17 en Townsville.

Rodrigo Martínez vuelve a Los Pumas para jugar con los Wallabies.

Los Pumas arribaron a la capital jujeña el pasado viernes y compartieron, entre otras actividades, un entrenamiento abierto al público en el estadio, mientras que los australianos entrenaron toda la semana en Buenos Aires y arribaron recién este jueves a la Tacita de Plata.