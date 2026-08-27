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Los Pumas juegan con los Wallabies en Jujuy: día, hora, TV y equipos confirmados

Los Pumas, con dos mendocinos entre los 23 convocados, tienen todo listo para recibir a Australia en Jujuy,

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Rodrigo Isgró será titular este sábado.

Rodrigo Isgró será titular este sábado.

Los Pumas, con dos mendocinos entre los 23 convocados, tienen todo listo para recibir a Australia en el estadio 23 de agosto de Jujuy, este sábado a partir de las 16:00 horas y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los dirigidos por Felipe Contepomi llegan a esta serie de dos encuentros (la revancha será la próxima semana en Mendoza) tras caer ajustadamente ante los Springboks, bicampeones del mundo, en Vélez por 17-10, mientras que Australia, con el estreno de su flamante entrenador Les Kiss, viene de vencer a Japón por 35-32 en Osaka y 56-17 en Townsville.

Rodrigo Martínez vuelve a Los Pumas para jugar con los Wallabies.

Rodrigo Martínez vuelve a Los Pumas para jugar con los Wallabies.

Los Pumas arribaron a la capital jujeña el pasado viernes y compartieron, entre otras actividades, un entrenamiento abierto al público en el estadio, mientras que los australianos entrenaron toda la semana en Buenos Aires y arribaron recién este jueves a la Tacita de Plata.

Esta será el tercer encuentro oficial del seleccionado nacional en Jujuy. En 2017 vencieron a Georgia por 45-29, mientras que en 2022, con el estreno de Michael Cheika al frente del Seleccionado, vencieron a Escocia por 26-18.

Respecto al partido ante Sudáfrica en Vélez, Los Pumas no presentan cambios en el quince inicial en el que estará Rodrigo Isgró como wing, mientras que el banco pasará a ser de 5 forwards y 3 backs, y se destacan los ingresos del pilar mendocino Rodrigo Martínez y el santiagueño Nicolás Roger.

La formación de Los Pumas para recibir a Australia en Jujuy

  • 1. WENGER, Boris (9 caps)
  • 2. RUIZ, Ignacio (31 caps)
  • 3. MORENO, Francisco (1 cap)
  • 4. PETTI, Guido (102 caps) Vicecapitán
  • 5. LAVANINI, Tomás (92 caps)
  • 6. MATERA, Pablo (125 caps) Capitán
  • 7. GRONDONA, Benjamín (3 caps)
  • 8. MORO, Joaquín (6 caps)
  • 9. BENÍTEZ CRUZ, Simón (13 caps)
  • 10. CARRERAS, Santiago (68 caps) Vicecapitán
  • 11. MENDY, Ignacio (6 caps)
  • 12. SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino (3 caps)
  • 13. CINTI, Lucio (43 caps)
  • 14. ISGRÓ, Rodrigo (18 caps)
  • 15. PRISCIANTELLI, Gerónimo (5 caps)

Suplentes

  • 16. OVIEDO, Leonel (1 cap)
  • 17. MARTÍNEZ, Rodrigo (3 caps)
  • 18. RAPETTI, Tomás (7 caps)
  • 19. ELÍAS, Efraín (4 caps)
  • 20. PENOUCOS, Juan (1 cap)
  • 21. MOYANO, Agustín (10 caps)
  • 22. ROGER, Nicolás (3 caps)
  • 23. MORONI, Matías (98 caps)

La formación de Australia

  • 1. KAILEA, Isaac
  • 2. PAENGA AMOSA, Brandon
  • 3. ALAALATOA, Allan (C)
  • 4. CANHAM, Josh
  • 5. WILLIAMS, Jeremy
  • 6. HOOPER, Tom
  • 7. MC REIGHT, Fraser
  • 8. VALETINI, Rob
  • 9. LONERGAN, Ryan
  • 10. GORDON, Carter
  • 11. POTTER, Harry
  • 12. PAISAMI, Hunter
  • 13. HENRY, Isaac
  • 14. JORGENSEN, Max
  • 15. WRIGHT, Tom

Suplentes

  • 16. POLLARD, Billy
  • 17. BELL, Angus
  • 18. DE LUTIIS; Massimo
  • 19. SHAW, Lachlan
  • 20. CALE, Charlie
  • 21. MC DERMOTT, Tate
  • 22. DONALDSON. Ben
  • 23. AUKUSO SUAALII, Joseph

El calendario de Los Pumas en 2026

  • 4 de julio – Los Pumas 38 vs Escocia 47 – Córdoba (Nations Championship)
  • 11 de julio – Los Pumas 35 vs Gales 21 – San Juan (Nations Championship)
  • 18 de julio – Los Pumas 24 vs Inglaterra 31 – Santiago del Estero (Nations Championship)
  • 8 de agosto – Los Pumas 10 vs Sudáfrica 17 – Buenos Aires, Vélez (Test-Match)
  • 29 de agosto – Los Pumas vs Australia – 16:00 hs – Jujuy (Test-Match)
  • 5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18:00 hs – Mendoza (Test-Match)
  • 6 de noviembre – Los Pumas vs Irlanda – 17:10 hs – Dublín (Nations Championship)
  • 14 de noviembre – Los Pumas vs Italia – 8:40 hs – Génova (Nations Championship)
  • 21 de noviembre – Los Pumas vs Francia – 17:10 hs – París (Nations Championship)
  • 27-28-29 de noviembre – Fin de semana de finales – Twickenham, Londres (Nations Championship)

*Los partidos están en HORA ARGENTINA.

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