Los Pumas, con cambios, preparan la serie contra Australia en Jujuy y Mendoza

Los Pumas y Australia jugarán el sábado 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy (16:00 hs), mientras que la revancha será el sábado 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas (18:00 hs).

Venta de entradas para ver a Los Pumas en Mendoza

Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia están disponibles en Ticketeck, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % quedará para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.

Isgró está en el plantel para los dos partidos.

La iniciativa, articulada entre la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permitirá que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico concreto a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

La realización de este tipo de encuentros posiciona a Mendoza como sede de grandes competencias internacionales y genera un importante impacto deportivo, turístico y económico.

Al mismo tiempo, se busca que los clubes mendocinos sean protagonistas y que el partido les deje un beneficio concreto.

Los precios de las entradas

GENERAL NORTE - $25.000

PLATEA ESTE - $50.000

PLATEA OESTE - $80.000

PREFERENCIAL - $200.000

Los Pumas para jugar con Australia

FORWARDS

1. CARDOZO, Facundo *

2. MOLINA, Franco

3. DELGADO, Pedro

4. ELÍAS, Efraín

5. GRONDONA, Benjamín

6. LAVANINI, Tomás

7. MARTÍNEZ, Rodrigo

8. MATERA, Pablo

9. MORENO, Francisco

10. MORO, Joaquín

11. OVIEDO, Leonel

12. PENOUCOS, Juan

13. PETTI, Guido

14. RAPETTI, Tomás

15. RUIZ, Ignacio

16. SCELZO, Juan Martín

17. VIVAS, Mayco

18. WENGER, Boris

BACKS

1. BENÍTEZ CRUZ, Simón

2. BERTRANOU, Gonzalo

3. CARRERAS, Santiago

4. CINTI, Lucio

5. FRAGA, Agustín

6. ISGRÓ, Rodrigo

7. MENDY, Ignacio

8. MORONI, Matías

9. MOYANO, Agustín

10. ORDIZ, Benjamín*

11. PERNAS, Santiago

12. PRISCIANTELLI, Gerónimo

13. ROGER, Nicolás

14. SÁNCHEZ VALAROLO, Faustino

15. SOLER, Mateo

16. WADE, Tobías

Invitados

SARELLI, Agustín

VACA, Martín

*Jugador Desarrollo