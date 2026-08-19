Los Pumas, con cambios, preparan la serie contra Australia en Jujuy y Mendoza

Los Pumas, con cambios en el plantel, se reunieron en Buenos Aires para preparar la serie en la que enfrentarán a Australia el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.
Los Pumas, con cambios en el plantel, se reunieron en Buenos Aires para preparar la serie en la que enfrentarán a Australia el 29 de agosto en Jujuy y el 5 de septiembre en Mendoza.
En realidad habrá una sola variante entre los convocados y será la vuelta del segunda línea cordobés Franco Molina en reemplazo de Franco Carrera aunque además Pablo Matera y Mayco Vivas se sumarán el fin de semana por motivos personales y el cuerpo técnico invitó provisoriamente para cubrir sus lugares al mendocino Agustín Sarelli y al cordobés Martín Vaca quienes estuvieron con Argentina XV en Miami para el partido del sábado último con Estados Unidos.
Los tests con Australia serán los últimos partidos que el seleccionado nacional jugará este año en el país después de haber jugado con Escocia, Gales, Inglaterra y Sudáfrica, en Córdoba, San Juan, Santiago del Estero y Buenos Aires, respectivamente.
Los Pumas y Australia jugarán el sábado 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy (16:00 hs), mientras que la revancha será el sábado 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas (18:00 hs).
Los tickets para el partido entre Los Pumas y Australia están disponibles en Ticketeck, pero además el Gobierno de Mendoza ha puesto a disposición de los clubes de la provincia un cupo de entradas para su comercialización y del total recaudado por la venta de esas localidades, el 70 % quedará para cada club, lo que generará un ingreso directo para esas instituciones.
La iniciativa, articulada entre la Subsecretaría de Deportes y los clubes mendocinos, permitirá que las instituciones no solo acompañen al seleccionado argentino, sino que también obtengan un beneficio económico concreto a partir de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.
La realización de este tipo de encuentros posiciona a Mendoza como sede de grandes competencias internacionales y genera un importante impacto deportivo, turístico y económico.
Al mismo tiempo, se busca que los clubes mendocinos sean protagonistas y que el partido les deje un beneficio concreto.
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*Jugador Desarrollo