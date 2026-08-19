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Mendocinos por el mundo

Nicolás Boretto y Benjamín Ferrero, dos mendocinos en el fútbol universitario de Estados Unidos

Nicolás Boretto y Benjamín Ferrero son mendocinos y están cumpliendo el sueño de estudiar y continuar su carrera futbolística en el mejor nivel del deporte universitario de Estados Unidos.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Boretto con los colores de Mercyhurst University.

Boretto con los colores de Mercyhurst University.

Nicolás Boretto está a punto de iniciar su segundo semestre en Mercyhurst y Benjamín Ferrero juega en Longwood University, ambos son mendocinos y están cumpliendo el sueño de estudiar y continuar su carrera futbolística en el mejor nivel del deporte universitario de Estados Unidos.

Boretto es un delantero goleador que surgió en Academia Chacras y pasó por Independiente Rivadavia antes de emigrar a la NCAA Division 1, la máxima categoría categoría del fútbol y todo el deporte universitario del país del Norte.

Ferrero es uno de los mendocinos en la NCAA Division 1.

Ferrero es uno de los mendocinos en la NCAA Division 1.

Allí también juega Benjamín Ferrero, quien estuvo en Argentinos Juniors y llegó a jugar en la reserva de la Lepra. Ambos llegaron a Estados Unidos de la mano de All American USports, la agencia que dirige Federico Moronell, hoy afincado en San Juan después de haber tenido como delantero de St Thomas University, en Miami, una experiencia personal y deportiva que cambió su vida.

Boretto durante la sesión fotográfica previa a la pretemporada.

Boretto durante la sesión fotográfica previa a la pretemporada.

"Las ventajas de ir al fútbol universitario de Estados Unidos son muchas ya que no solo el sistema está armado para estudiar una carrera sino que paralelamente se puede seguir entrenando en instalaciones de primer nivel y compitiendo en una liga que hoy es vidriera para llegar a ser profesional en la MLS (Major League Soccer) o la USL (United Soccer League)", cuenta Moronell antes de citar otros casos de éxito de jugadores mendocinos como Facundo Sánchez Donadel quien pasó del Atlético San Martín a Hawkeye Community College y Emiliano Mocayar, ex Independiente Rivadavia y hoy en la universidad de Missouri State.

All American USports prepara su primer showcase en Mendoza

All American USports prepara su primer showcase en Mendoza que será del 4 al 6 de diciembre en el Campus La Cofradía, en San Martín, con la presencia de ex jugadores universitarios y evaluadores.

Serán 3 intensas jornadas de evaluación y competencia, con alojamiento y comida para todos los participantes (hay cupos limitados) y frente a entrenadores universitarios, con la posibilidad concreta de conseguir una beca en Estados Unidos.

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