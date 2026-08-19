Nicolás Boretto y Benjamín Ferrero, dos mendocinos en el fútbol universitario de Estados Unidos

Boretto durante la sesión fotográfica previa a la pretemporada.

"Las ventajas de ir al fútbol universitario de Estados Unidos son muchas ya que no solo el sistema está armado para estudiar una carrera sino que paralelamente se puede seguir entrenando en instalaciones de primer nivel y compitiendo en una liga que hoy es vidriera para llegar a ser profesional en la MLS (Major League Soccer) o la USL (United Soccer League)", cuenta Moronell antes de citar otros casos de éxito de jugadores mendocinos como Facundo Sánchez Donadel quien pasó del Atlético San Martín a Hawkeye Community College y Emiliano Mocayar, ex Independiente Rivadavia y hoy en la universidad de Missouri State.

All American USports prepara su primer showcase en Mendoza

All American USports prepara su primer showcase en Mendoza que será del 4 al 6 de diciembre en el Campus La Cofradía, en San Martín, con la presencia de ex jugadores universitarios y evaluadores.

Serán 3 intensas jornadas de evaluación y competencia, con alojamiento y comida para todos los participantes (hay cupos limitados) y frente a entrenadores universitarios, con la posibilidad concreta de conseguir una beca en Estados Unidos.