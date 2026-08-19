Lautaro Martínez, el nuevo objetivo del Barcelona tras frustrarse el pase de Julián Álvarez

Un dato para tener en cuenta es que en ese contrato ya no figura la cláusula de rescisión que en su momento era de 120 millones de euros, algo que obliga al Barcelona a sentarse a negociar con el Inter sin la posibilidad de ejecutar la cláusula de manera unilateral.

Lo cierto es que en Barcelona confían en poder concretar el pase esta semana y que Lautaro se sume lo antes posible al plantel que este miércoles disputó la copa Joan Gamper venciendo al Al Ahly de Egipto, después de presentar oficialmente a Rodri, en el Camp Nou.

Julián Álvarez se queda en el Atlético de Madrid, pero...

Aunque el Barcelona hizo un intento más, todo indica que Julián Álvarez no saldrá del Atlético de Madrid pese a que el propio jugador hizo todo lo posible por ser transferido.

Lo negativo es que el delantero no fue citado por el Cholo Simeone para el debut en La Liga en el que los Colchoneros recibieron al Málaga, este miércoles.