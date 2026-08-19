Lautaro Martínez, el nuevo objetivo del Barcelona tras frustrarse el pase de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid no cede en su postura de no transferir a Julián Álvarez y el Barcelona ya tiene un nuevo objetivo para reforzar su delantera: Lautaro Martínez.
El Atlético de Madrid no cede en su postura de no transferir a Julián Álvarez y el Barcelona ya tiene un nuevo objetivo: Lautaro Martínez.
El Atlético de Madrid no cede en su postura de no transferir a Julián Álvarez y el Barcelona ya tiene un nuevo objetivo para reforzar su delantera: Lautaro Martínez.
Las primeras noticias que llegan desde España indican que el goleador del Inter está abierto a la posibilidad de ir al equipo catalán y aunque todos saben que no es una operación fácil de concretar desde lo económico, el propio DT alemán Hansi Flick lo considera prioridad y reconoció que el Barcelona está dispuesto a hacer un esfuerzo grande para contratar al bahiense.
Con menos de dos semanas por delante hasta el cierre del mercado de pases, la dirigencia blaugrana ya se contactó con el jugador y prepara una oferta de más de 100 millones de euros para convencer al Inter de venderle a su capitán y goleador que tiene contrato vigente hasta junio del 2029.
Un dato para tener en cuenta es que en ese contrato ya no figura la cláusula de rescisión que en su momento era de 120 millones de euros, algo que obliga al Barcelona a sentarse a negociar con el Inter sin la posibilidad de ejecutar la cláusula de manera unilateral.
Lo cierto es que en Barcelona confían en poder concretar el pase esta semana y que Lautaro se sume lo antes posible al plantel que este miércoles disputó la copa Joan Gamper venciendo al Al Ahly de Egipto, después de presentar oficialmente a Rodri, en el Camp Nou.
Aunque el Barcelona hizo un intento más, todo indica que Julián Álvarez no saldrá del Atlético de Madrid pese a que el propio jugador hizo todo lo posible por ser transferido.
Lo negativo es que el delantero no fue citado por el Cholo Simeone para el debut en La Liga en el que los Colchoneros recibieron al Málaga, este miércoles.