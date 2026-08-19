Netflix no para de sorprender con contenidos llenos historias apasionantes, como es esta serie de solo 6 capítulos de Estados Unidos con récord de audiencias, se trata de Él y ella.
Netflix es un éxito con la serie de Estados Unidos que tiene más de 104 millones de visualizaciones en el mundo
Netflix no para de sorprender con contenidos llenos historias apasionantes, como es esta serie de solo 6 capítulos de Estados Unidos con récord de audiencias
La serie Él y ella tiene 6 episodios. Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias.
Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación.
En un pequeño pueblo de Atlanta una mujer aparece muerta cosida a puñaladas, el investigador local del caso, interpretado por Jon Bernthal, apunta también a principal sospechoso, ya que mantuvo relaciones con la víctima esa misma noche.
Así que le toca ir sepultando las pistas que conducen a él mientras intenta descubrir a contrarreloj quién es el asesino.
Netflix: de qué trata la serie Él y ella
La sinopsis de Él y ella de Netflix cuenta: "Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él y la de ella, lo que significa que siempre hay alguien que miente".
Netflix: reparto de la serie Él y ella
- Tessa Thompson como Anna
- Jon Bernthal como Jack
- Pablo Schreiber como Richard
- Crystal Fox como Alice
- Sunita Mani como Priya
- Rebecca Rittenhouse como Lexy
- Marin Ireland como Zoe
- Ellie Rose Sawyer como Meg
Tráiler de la serie Él y ella
Dónde ver la serie Él y ella, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.
- España: la serie Él y ella se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma presenta Él y ella, una serie de 6 episodios de Estados Unidos.
- Trama: la historia sigue a Anna, quien se involucra en la investigación de un asesinato en su pueblo natal.
- Audiencia: la serie ha alcanzado récords de audiencia a nivel mundial en Netflix.