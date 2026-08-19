Netflix es un éxito con la serie de Estados Unidos que tiene más de 104 millones de visualizaciones en el mundo

En un pequeño pueblo de Atlanta una mujer aparece muerta cosida a puñaladas, el investigador local del caso, interpretado por Jon Bernthal, apunta también a principal sospechoso, ya que mantuvo relaciones con la víctima esa misma noche.

Así que le toca ir sepultando las pistas que conducen a él mientras intenta descubrir a contrarreloj quién es el asesino.

Netflix: de qué trata la serie Él y ella

La sinopsis de Él y ella de Netflix cuenta: "Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera, por casualidad, de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, Anna recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él y la de ella, lo que significa que siempre hay alguien que miente".

Netflix: reparto de la serie Él y ella

Tessa Thompson como Anna

Jon Bernthal como Jack

Pablo Schreiber como Richard

Crystal Fox como Alice

Sunita Mani como Priya

Rebecca Rittenhouse como Lexy

Marin Ireland como Zoe

Ellie Rose Sawyer como Meg

Tráiler de la serie Él y ella

Dónde ver la serie Él y ella, según la zona geográfica