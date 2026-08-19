La mujer prohibida llegó a Netflix el 29 de julio y rápidamente captó la atención de los fanáticos de las historias de romance, poder e intriga. La producción colombiana tiene 61 capítulos y combina drama, corrupción, ambición política y una relación marcada por la pasión.
Subida de tono y con un amor prohibido: la serie de Netflix de 61 capítulos para maratonear sin parar
La serie de Netflix aborda temas de poder, intriga y pasión con un elenco reconocido, sumergiéndose en secretos y traiciones
La trama sigue a Karen Arbeláez, una mujer casada con Alexander Orduz, un político ambicioso que aspira a convertirse en presidente. Su vida cambia por completo cuando Víctor Rodríguez, un famoso cantante, la rescata durante un atentado. A partir de ese encuentro nacen sentimientos que ponen en riesgo su matrimonio y desatan una historia de amor prohibido.
La mujer prohibida: una historia de amor, poder y corrupción
La nueva apuesta de Netflix combina el romance con una trama de intrigas políticas, secretos, chantajes y traiciones. Mientras Karen intenta escapar del control de su marido, su relación con Víctor amenaza con convertirse en un escándalo capaz de afectar tanto su vida personal como la carrera política de Alexander.
La producción también apuesta por una historia subida de tono, con una relación prohibida que se convierte en uno de los principales motores de la ficción. La tensión entre los protagonistas se mezcla con los conflictos de poder y las decisiones que deberán tomar para protegerse.
Netflix y La mujer prohibida: de qué trata
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La mujer prohibida versa: "La carrera de Víctor, un cantante apuesto, talentoso y famoso, da un giro radical cuando se enamora de la esposa de un político poderoso y peligroso".
Karen Arbeláez vive atrapada en un matrimonio con Alexander Orduz, un político dispuesto a todo para llegar a ser presidente. Tras ser rescatada de un atentado por un famoso cantante, nace entre ambos una intensa e inesperada historia de amor que pondrá en peligro sus vidas.
Mientras intenta escapar del control de su marido, Karen tendrá que enfrentarse a una red de corrupción, chantajes, traiciones y secretos que pueden acabar con su futuro y su libertad.
Reparto de La mujer prohibida, serie de Netflix
Valerie Domínguez, David Palacio y Rodrigo Candamil son los protagonistas de esta serie de Netflix.
Otros actores del reparto:
- David Palacio
- Katherine Velez
- Caterin Escobar
- Fernando Solórzano
- Angelica Blandon
- Valeria Galviz
- Camilo Sáenz
- Laura JuncO
Dónde se puede ver La mujer prohibida, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La mujer prohibida se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La mujer prohibida se puede ver en Netflix.
- España: la serie La mujer prohibida se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena serie: "La mujer prohibida" narra la historia de Karen Arbeláez, atrapada en un matrimonio, y su romance con un cantante.
- Trama de intriga: La producción combina amor prohibido, ambición política, corrupción, chantajes y secretos.
- Reparto principal: Protagonizada por Valerie Domínguez, David Palacio y Rodrigo Candamil, la serie ya está disponible.