Subida de tono y con un amor prohibido: la serie de Netflix de 61 capítulos para maratonear sin parar

La producción también apuesta por una historia subida de tono, con una relación prohibida que se convierte en uno de los principales motores de la ficción. La tensión entre los protagonistas se mezcla con los conflictos de poder y las decisiones que deberán tomar para protegerse.

Netflix y La mujer prohibida: de qué trata

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie La mujer prohibida versa: "La carrera de Víctor, un cantante apuesto, talentoso y famoso, da un giro radical cuando se enamora de la esposa de un político poderoso y peligroso".

Karen Arbeláez vive atrapada en un matrimonio con Alexander Orduz, un político dispuesto a todo para llegar a ser presidente. Tras ser rescatada de un atentado por un famoso cantante, nace entre ambos una intensa e inesperada historia de amor que pondrá en peligro sus vidas.

Mientras intenta escapar del control de su marido, Karen tendrá que enfrentarse a una red de corrupción, chantajes, traiciones y secretos que pueden acabar con su futuro y su libertad.

Reparto de La mujer prohibida, serie de Netflix

Valerie Domínguez, David Palacio y Rodrigo Candamil son los protagonistas de esta serie de Netflix.

Otros actores del reparto:

David Palacio

Katherine Velez

Caterin Escobar

Fernando Solórzano

Angelica Blandon

Valeria Galviz

Camilo Sáenz

Laura JuncO

Dónde se puede ver La mujer prohibida, según la zona geográfica