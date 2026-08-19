Thiago Tirante llegará a su mejor ranking tras avanzar a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

El próximo rival del único argentino que sigue con vida en el torneo saldrá del duelo entre el francés Arthur Fils (21) y el australiano Alex De Minaur (5).

Argentinos en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

Guillermo Vilas (1972-1973)

Franco Squillari (2000)

Guillermo Coria (2003)

Mariano Zabaleta (2003)

David Nalbandian (2003)

José Acasuso (2005)

Juan Martín del Potro (2012, 2013, 2018)

THIAGO TIRANTE (2026)

Los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

El italiano Flavio Cobolli (7) eliminó al español Rafael Jodar (12) por 4-6, 7-6 (4) y 6-3 y espera en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati por el vencedor entre Alexander Zverev (1) y el estadounidense Tommy Paul (18).

De ese lado del cuadro el otros cruces de cuartos será Tirante frente a Fils o De Minaur.

Del otro lado Taylor Fritz (6) o el australiano Christopher O'Connell (qualy) irán contra el que gane entre Nuno Borges y Brandon Nakashima (27).

Finalmente, Jaime Faria (otro qualy) jugará con Lorenzo Musetti (10) y Frances Tiafoe (17) con el canadiense Felix Auger Aliassime (2) quien eliminó el martes a Juan Manuel Cerúndolo por 7-5 y 6-1.