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Thiago Tirante llegará a su mejor ranking tras avanzar a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

Thiago Tirante prolongó su gran momento y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati tras ganarle al 16to favorito, el checo Jakub Mensik.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Tirante está en su mejor momento.

Tirante está en su mejor momento.

Thiago Tirante prolongó su gran momento y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati tras ganarle al 16to favorito, el checo Jakub Mensik.

La victoria por 5-7, 6-4 y 6-4, tras 2 horas y 14 minutos de tenis, le permite a Tirante avanzar por quinta vez en su carrera a los cuartos de final de un torneo ATP (primera en un Masters 1000) y ser el primer argentino entre los 8 mejores en Cincinnati desde que Juan Martín Del Potro lo hizo en 2018.

Thiago Tirante sigue avanzando en el Masters 1000 de Cincinnati.

Thiago Tirante sigue avanzando en el Masters 1000 de Cincinnati.

Con estos resultados el tenista nacido en La Plata hace 25 años se asegura llegar al menos al puesto 41 del ranking mundial, la mejor posición de su carrera y la que le permite ser el 3er mejor argentino del momento.

El próximo rival del único argentino que sigue con vida en el torneo saldrá del duelo entre el francés Arthur Fils (21) y el australiano Alex De Minaur (5).

Argentinos en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

  • Guillermo Vilas (1972-1973)
  • Franco Squillari (2000)
  • Guillermo Coria (2003)
  • Mariano Zabaleta (2003)
  • David Nalbandian (2003)
  • José Acasuso (2005)
  • Juan Martín del Potro (2012, 2013, 2018)
  • THIAGO TIRANTE (2026)

Los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

El italiano Flavio Cobolli (7) eliminó al español Rafael Jodar (12) por 4-6, 7-6 (4) y 6-3 y espera en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati por el vencedor entre Alexander Zverev (1) y el estadounidense Tommy Paul (18).

De ese lado del cuadro el otros cruces de cuartos será Tirante frente a Fils o De Minaur.

Del otro lado Taylor Fritz (6) o el australiano Christopher O'Connell (qualy) irán contra el que gane entre Nuno Borges y Brandon Nakashima (27).

Finalmente, Jaime Faria (otro qualy) jugará con Lorenzo Musetti (10) y Frances Tiafoe (17) con el canadiense Felix Auger Aliassime (2) quien eliminó el martes a Juan Manuel Cerúndolo por 7-5 y 6-1.

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