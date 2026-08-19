Esta es una historia de superación y coraje que, más de cien años después, todavía se sigue contando. Su protagonista es el irlandés Ernest Shackleton, considerado uno de los aventureros más audaces de la historia y un pionero de la exploración en la Antártida.
En 1915, partió hacia la Antártida, quedó atrapado en el hielo y sobrevivió por su perro: 107 años después encontraron su barco
El naufragio del barco Endurance en la Antártida en 1915 marcó el inicio de una histórica odisea de supervivencia liderada por Ernest Shackleton
Su odisea a bordo del barco Endurance, en 1915, es hoy una de las grandes historias de supervivencia de la humanidad y una de las epopeyas más fascinantes protagonizadas por un grupo de exploradores en una de las regiones más remotas e inhóspitas del planeta.
El barco Endurance: naufragio y epopeya en la Antártida
Shackleton emprendió varias expediciones a lo largo de su vida, pero fue su tercera incursión en la Antártida la que pondría a prueba, como nunca antes, su capacidad para enfrentar las condiciones extremas del continente helado. La expedición terminaría convirtiéndose en un símbolo de resistencia y liderazgo.
En 1914 Shackleton buscaba reunir a la tripulación para una nueva y peligrosa expedición. Su objetivo era atravesar la Antártida y alcanzar el Polo Sur. La expedición quedó integrada por 27 hombres, a los que posteriormente se sumaría un polizón. Para la travesía, Shackleton contaba con dos barcos: el Endurance, construido en Noruega y preparado para navegar a vela y vapor, y el Aurora, un antiguo ballenero adquirido en Escocia.
El viaje pronto se convirtió en una lucha por sobrevivir.
En agosto de 1915, el hielo comenzó a cerrarse alrededor del Endurance en el mar de Weddell. El barco quedó atrapado y, durante meses, la presión del hielo fue aumentando hasta volver imposible cualquier intento de liberarlo. El 27 de octubre de 1915, Shackleton ordenó abandonar el barco. La tripulación trasladó las provisiones y los equipos que pudo rescatar a un campamento improvisado sobre el hielo, donde tuvieron que comerse a los perros que los acompañaban. Finalmente, el 21 de noviembre, el Endurance no soportó la presión y terminó hundiéndose en las aguas heladas del mar de Weddell.
Sin barco y a cientos de kilómetros de cualquier lugar habitado, Shackleton y sus hombres emprendieron una marcha sobre el hielo. Intentaron llegar a la isla Paulet, pero las condiciones hicieron imposible avanzar como esperaban. Después de semanas de lucha contra el frío, el hambre y el hielo, Shackleton tomó una decisión dramática. Cambiar el rumbo y dirigirse hacia la isla Elefante, en el archipiélago de las Shetland del Sur, un territorio inhóspito y alejado de las principales rutas de navegación.
Allí comenzó otra etapa de la odisea. Shackleton sabía que quedarse significaba esperar una ayuda que probablemente nunca llegaría. Por eso emprendió, junto con cinco hombres, una travesía de unos 1.300 kilómetros en el pequeño bote James Caird hasta las islas Georgias del Sur, en busca de auxilio.
Después de una travesía extrema, logró llegar a la isla y organizar el rescate de sus compañeros. En agosto de 1916, regresó a la isla Elefante a bordo de un remolcador chileno para recoger al resto de la tripulación. Todos sobrevivieron.
Más de un siglo después, el Endurance volvió a aparecer. Sus restos fueron localizados el 5 de marzo de 2022, a unos 3.008 metros de profundidad en el mar de Weddell. El barco, que había permanecido atrapado bajo el hielo desde 1915, se convirtió nuevamente en testimonio de una de las mayores historias de supervivencia de la exploración polar.
En pocas palabras
- Ernest Shackleton: El explorador irlandés es recordado por su audacia y liderazgo en la Antártida.
- Odisea del Endurance: Su barco quedó atrapado en el hielo en 1915, obligando a la tripulación a luchar por sobrevivir.
- Rescate épico: Shackleton lideró una peligrosa travesía para buscar ayuda y salvar a sus hombres en la isla Elefante.