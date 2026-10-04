Si tenés objetos arriba de tu heladera, te contamos por qué nunca deberías hacerlo y qué significa

Compras un maple de huevo, pan o algunas galletas y la mayoría de las personas tienden a poner todo arriba de la heladera para tener todo a mano. Sin embargo, este hábito tan normalizado es un gran error porque la heladera es un objeto vital dentro de la casa.
Por qué no debes poner objetos arriba de tu heladera
Hay quienes, por temas de espacio, ubican ciertas cosas sobre este electrodoméstico; sin embargo, no es para nada recomendable, ya sea por la vida útil del aparato en sí o por las negatividades que atrae a tu casa.
Se trata de un producto de primera necesidad para que nuestros alimentos se mantengan frescos y saludables por más tiempo, y su mala manipulación puede derivar en un consumo adicional, ya que los cambios de temperatura pueden hacer que los alimentos se deterioren.
Por eso, poner cosas arriba de ella podría ser un error grande. Muchos ponen el microondas o el horno eléctrico y hay heladeras que en la parte de arriba tienen toda la parte electrónica y eso puede generar que a largo plazo un exceso de calor pueda provocar un mal funcionamiento.
Gracias a los sensores de ambiente que regulan cómo trabaja el refrigerador por dentro, le están diciendo a la heladera que la temperatura ambiente aumentó, por ende, tiene que trabajar más, acortándole su vida útil y generando un aumento en la cuenta de luz.
Además, según el feng shui, se dice que poner todo lo que esté a tu alcance arriba de la heladera atrae miseria porque, al ser una fuente que mantiene tu comida en condiciones, colocar estorbo sobre ella estanca ese flujo de abundancia y prosperidad.
Si bien solo se recomienda colocar algunas plantas que sirvan para renovar la oxigenación que puede estancarse en esa zona, también podría ser un peligro que a la larga o a la corta, deterioren el electrodoméstico.
En pocas palabras
- Feng shui: no se recomienda colocar objetos encima de la heladera, ya que puede frenar la prosperidad del hogar.
- Daño al electrodoméstico: poner objetos pesados o aparatos electrónicos sobre la heladera puede generar sobrecalentamiento y acortar su vida útil.
- Consumo energético: la heladera trabajará más para regular la temperatura interna si detecta calor externo, aumentando la factura de luz.