Si tenés objetos arriba de tu heladera, te contamos por qué nunca deberías hacerlo y qué significa

Por eso, poner cosas arriba de ella podría ser un error grande. Muchos ponen el microondas o el horno eléctrico y hay heladeras que en la parte de arriba tienen toda la parte electrónica y eso puede generar que a largo plazo un exceso de calor pueda provocar un mal funcionamiento.

No hay que poner cosas sobre la heladera.

Gracias a los sensores de ambiente que regulan cómo trabaja el refrigerador por dentro, le están diciendo a la heladera que la temperatura ambiente aumentó, por ende, tiene que trabajar más, acortándole su vida útil y generando un aumento en la cuenta de luz.

Además, según el feng shui, se dice que poner todo lo que esté a tu alcance arriba de la heladera atrae miseria porque, al ser una fuente que mantiene tu comida en condiciones, colocar estorbo sobre ella estanca ese flujo de abundancia y prosperidad.

Si bien solo se recomienda colocar algunas plantas que sirvan para renovar la oxigenación que puede estancarse en esa zona, también podría ser un peligro que a la larga o a la corta, deterioren el electrodoméstico.