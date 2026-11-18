Uno de los problemas más frecuentes -y muchas veces silenciosos- ocurre cuando el burlete de la puerta deja de sellar correctamente y permite que se escape el frío.

Cuando esa goma perimetral se reseca, se deforma o acumula suciedad, entra aire caliente del ambiente y el motor tiene que encenderse mucho más seguido para compensar la pérdida de temperatura. Esto no solo dispara el consumo eléctrico, sino que además acorta la vida útil de la heladera y puede afectar la conservación de los alimentos.