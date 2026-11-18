En cualquier casa, la heladera es uno de los pocos electrodomésticos que permanece encendido las 24 horas del día, los 365 días del año. Por eso, cualquier falla en su funcionamiento impacta de manera directa en el bolsillo cuando llega la boleta de la luz.
Uno de los problemas más frecuentes -y muchas veces silenciosos- ocurre cuando el burlete de la puerta deja de sellar correctamente y permite que se escape el frío.
Cuando esa goma perimetral se reseca, se deforma o acumula suciedad, entra aire caliente del ambiente y el motor tiene que encenderse mucho más seguido para compensar la pérdida de temperatura. Esto no solo dispara el consumo eléctrico, sino que además acorta la vida útil de la heladera y puede afectar la conservación de los alimentos.
Heladera: cómo comprobar si la puerta sella bien en pocos segundos
No hace falta llamar a un técnico ni contar con herramientas especiales para revisar el estado de la heladera. Existen dos pruebas caseras infalibles que podés hacer ahora mismo:
- La prueba del billete o la hoja de papel: abrí la puerta de la heladera, colocar un billete (o una tira de papel común) entre el burlete y el marco del gabinete, y cerrá la puerta. Intentá tirar del papel hacia afuera: si sale con facilidad y sin ofrecer resistencia, significa que en ese sector hay una fuga de frío. Conviene repetir esta prueba en distintos puntos alrededor de toda la puerta, tanto en la heladera como en el freezer.
- La prueba de la linterna: de noche o con la cocina a oscuras, encender la linterna del celular y dejar adentro de la heladera apuntando hacia los bordes de la puerta. Cerrar y observar desde afuera: si se filtra algún haz de luz por las juntas, por ahí mismo se están escapando las frigorías.
Cómo recuperar el burlete de la heladera o cuándo cambiarlo
Si detectaste que la puerta no cierra herméticamente, antes de pensar en un repuesto nuevo, se puede probar con un mantenimiento básico que suele devolverle la elasticidad a la goma:
- Con el uso diario, los restos de comida, grasa o líquidos pegajosos endurecen el burlete y evitan que el imán interior haga buen contacto. Limpiar bien en todos sus pliegues con un paño húmedo, agua tibia y un poco de detergente neutro o bicarbonato de sodio, y luego secar por completo.
- S la goma está algo aplastada o deformada en una esquina, podés pasarle aire tibio con un secador de pelo a distancia media mientras la acomodás suavemente con los dedos para que recupere su forma original.
- Si el burlete está cortado, agrietado, muy rígido o ya no recupera su forma después de aplicar cualquier método para limpiar, la única solución definitiva es cambiarlo por uno nuevo.
En pocas palabras
- Fugas de frío: Detectar si el burlete de la heladera pierde frío es crucial para el ahorro energético.
- Pruebas caseras: Se puede comprobar el sellado con un billete o una linterna para detectar fugas.
- Mantenimiento: Limpiar y acondicionar el burlete puede solucionar el problema, o en su defecto, reemplazarlo.