Cómo cuidar la heladera cuando se producen subidas y bajadas de tensión de electricidad

Cuando se produce una bajada de electricidad, es porque la luz baja de su nivel normal. Esto se nota, por ejemplo, en el brillo de los focos que disminuye. Una subida de la luz o sobretensión ocurre cuando el voltaje sube más de lo normal.

Este problema puede estar causado por una sobrecarga de la red, por problemas de la empresa de electricidad, malas instalaciones o cuestiones climáticas. El problema es que puede dañar heladeras, televisores o computadoras.

Las subidas y bajadas de electricidad pueden dañar a los electrodomésticos.

En el caso de la heladera, un corte de luz o un cambio repentino en el voltaje puede afectar a los alimentos almacenados y puede quemar el compresor del aparato por sobrecalentamiento del motor.

Estas subidas y bajadas de electricidad generan estrés mecánico en la heladera, vibraciones violentas, arranques forzados, quemaduras de circuitos y problemas con el gas refrigerante.

¿Cómo se puede proteger una heladera de los cambios de voltaje de electricidad?

Si en tu casa se suelen producir estos problemas con la electricidad o simplemente quieres estar preparado por si ocurren, se pueden usar algunos dispositivos que protegen la heladera.

Existe un aparato que recibe el nombre de protector de tensión con retardo automático. Este dispositivo corta el suministro de electricidad entre el tomacorriente y la heladera si el voltaje sube o baja de los niveles seguros y espera unos minutos antes de volver a dar electricidad una vez que el servicio se normaliza.

El protector de tensión evita que los cambios en el voltaje afecten a la heladera.

También es importante, si estás en casa, desenchufar la heladera si se produce un corte de luz o notas que baja la fuerza de electricidad en los focos. La heladera, además, nunca se tiene que enchufar en adaptadores o zapatillas compartidas.