Cuál es la forma correcta de guardar el queso en la heladera para que no se llene de hongos

Este último punto es importante para entender por qué algunos quesos se llenan de hongos antes que otros.

La humedad de un alimento (dependiendo del tipo de alimento) puede favorecer el desarrollo de organismos que encuentran en ese porcentaje de agua libre el espacio optimp para reproducirse, sumado a cuestiones de temepraturas y nutrientes del producto.

Reemplaza el papel film por papel manteca para los quesos duros.

Algunos quesos, como el untable, tienen más humedad y no pasan por un proceso de maduración. Otros quesos son de pasta semidura, dura o de venas azules, como el queso azul.

Para guardar el queso en la heladera, lo primero y principal es evitar el plástico. El papel film y las bolsas de nylon atrapan la humedad y el vapor de agua liberado por el queso, creando el ambiente ideal para que los hongos se desarrollen.

Lo mejor es guardar el queso sólido en papel manteca para que respire sin perder toda la humedad, y los quesos cremosos conviene guardarlos en un recipiente con tapa hermética, pero sin el plástico original con el que vienen.

Los quesos crema o untables se guardan en su pote, sin la tapa de aluminio (acá se forman los hongos) y solo con la tapa plástica que traen. Además, lo mejor es guardar el queso en la parte más alta de la heladera, donde se concentra menos humedad.

Si el queso ya tiene hongos, ¿lo puedo comer?

Dejando de lado los quesos fermentados que se realizan aplicando hongos intencionalmente, como el queso roquefort, si un queso tiene moho, no lo deberías comer.

Si el queso tiene hongos no intencionales, que salieron por el mal almacenamiento, no se tiene que comer.

No basta con cortar la parte contaminada, porque el hongo seguramente ya penetró en otras partes del producto. Si son quesos muy frescos, las raíces del hongo se extienden con facilidad.