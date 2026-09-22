Cuál es la forma correcta de guardar el queso en la heladera para que no se llene de hongos

El queso es un producto derivado del lácteo que se utiliza mucho en la cocina para recetas de pastas, rellenos, picadas o sándwiches. Es casi tan versátil como los huevos, ya que se puede combinar con distintos alimentos y mejora cualquier plato, aportando no solo sabor, sino también variedad de nutrientes.
Lo que pasa con el queso es que no sabemos bien cómo guardarlo en la heladera para que la humedad no lo dañe. Algunas variedades de queso se llenan de hongos cuando pasan los días, otras se endurecen y un par se cubren con una capa blanca y opaca. De acuerdo al queso, será el tipo de almacenamiento en la heladera y hay muchos factores que determinan esto.
Cómo hay que guardar el queso en la heladera para que dure más tiempo
El queso se puede clasificar de acuerdo a la textura, al tipo de leche que se utiliza en su fabricación, al tiempo de maduración, al proceso de elaboración y a la humedad o porcentaje de agua que tiene.
Este último punto es importante para entender por qué algunos quesos se llenan de hongos antes que otros.
La humedad de un alimento (dependiendo del tipo de alimento) puede favorecer el desarrollo de organismos que encuentran en ese porcentaje de agua libre el espacio optimp para reproducirse, sumado a cuestiones de temepraturas y nutrientes del producto.
Algunos quesos, como el untable, tienen más humedad y no pasan por un proceso de maduración. Otros quesos son de pasta semidura, dura o de venas azules, como el queso azul.
Para guardar el queso en la heladera, lo primero y principal es evitar el plástico. El papel film y las bolsas de nylon atrapan la humedad y el vapor de agua liberado por el queso, creando el ambiente ideal para que los hongos se desarrollen.
Lo mejor es guardar el queso sólido en papel manteca para que respire sin perder toda la humedad, y los quesos cremosos conviene guardarlos en un recipiente con tapa hermética, pero sin el plástico original con el que vienen.
Los quesos crema o untables se guardan en su pote, sin la tapa de aluminio (acá se forman los hongos) y solo con la tapa plástica que traen. Además, lo mejor es guardar el queso en la parte más alta de la heladera, donde se concentra menos humedad.
Si el queso ya tiene hongos, ¿lo puedo comer?
Dejando de lado los quesos fermentados que se realizan aplicando hongos intencionalmente, como el queso roquefort, si un queso tiene moho, no lo deberías comer.
No basta con cortar la parte contaminada, porque el hongo seguramente ya penetró en otras partes del producto. Si son quesos muy frescos, las raíces del hongo se extienden con facilidad.
En pocas palabras
- Queso: El almacenamiento incorrecto en heladera acelera la aparición de hongos y deterioro.
- Conservación: Evitar plástico; usar papel manteca para quesos sólidos y recipientes herméticos para cremosos.
- Consumo: No comer quesos con moho, salvo variedades fermentadas específicas, ya que los hongos penetran el producto.