"Ruleta rusa humana": la loca carrera donde la gente se rompe los huesos por un pedazo de queso

En la región de Gloucestershire, en pleno corazón de Inglaterra, se lleva a cabo año tras año un evento que desafía toda lógica de la seguridad vial y la medicina: la carrera del queso rodante de Cooper’s Hill. Una festividad centenaria cuya vigencia no solo despierta fascinación a nivel internacional, sino también un constante estado de alerta entre las autoridades sanitarias.
Se trata de una competencia donde el peligro extremo y las lesiones severas son aceptados como parte natural de la tradición. Para los participantes, lanzarse por una ladera casi vertical no es una locura desmedida, sino un verdadero deber de honor.
Un descenso a 130 kilómetros por hora
El mecanismo de este insólito torneo es tan simple como aterrador. Un bloque de queso Double Gloucester de casi cuatro kilogramos es lanzado desde la cima de la colina de Cooper’s Hill, una pendiente con inclinaciones que superan los 45 grados. Un segundo después, decenas de competidores se arrojan en su persecución.
Dado que la horma de queso alcanza rápidamente velocidades de hasta 130 km/h, resulta un objetivo físicamente imposible de atrapar en pleno descenso.
Por ello, la dinámica se convierte en una peligrosa carrera contra la gravedad donde el ganador es simplemente aquel que logra cruzar, o rodar sin perder el conocimiento, la línea de meta ubicada en la base.
Fracturas, dislocaciones y paramédicos desbordados
La combinación de una superficie completamente irregular, cero sistemas de contención y toneladas de peso humano en caída libre transforma cada edición en una auténtica ruleta rusa humana.
Año tras año, la carrera deja una marea de lesionados. Las estadísticas locales no dan tregua y registran de forma habitual los siguientes diagnósticos:
- Fracturas de huesos: tobillos , muñecas y costillas son las zonas más afectadas tras los violentos tropezones.
- Traumatismos y dislocaciones: los giros incontrolables por la pendiente provocan constantes luxaciones de hombro y golpes craneales.
- Despliegue sanitario: equipos de rescate y ambulancias deben apostarse al pie de la colina para atender de inmediato a los heridos.
Pese a que las autoridades médicas de Inglaterra y los gobiernos locales han intentado en reiteradas oportunidades prohibir el encuentro o imponer medidas estrictas de protección, los pobladores y participantes internacionales rechazan tajantemente cualquier modificación.
Para los fanáticos de esta tradición, arriesgar el cuerpo por un queso sigue siendo un espectáculo sagrado e inamovible.
En pocas palabras
- Carrera del queso: Miles desafían la gravedad en una fiesta inglesa por un pedazo de queso.
- Riesgo extremo: Los competidores descienden a gran velocidad una ladera empinada, sufriendo fracturas y traumatismos.
- Tradición inamovible: A pesar de los peligros, la histórica competencia se mantiene vigente y atrae a participantes de todo el mundo.