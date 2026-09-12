"Ruleta rusa humana": la loca carrera donde la gente se rompe los huesos por un pedazo de queso

Dado que la horma de queso alcanza rápidamente velocidades de hasta 130 km/h, resulta un objetivo físicamente imposible de atrapar en pleno descenso.

Todo sea por un pedazo de queso: este es uno de los rituales más absurdos del mundo.

Por ello, la dinámica se convierte en una peligrosa carrera contra la gravedad donde el ganador es simplemente aquel que logra cruzar, o rodar sin perder el conocimiento, la línea de meta ubicada en la base.

Fracturas, dislocaciones y paramédicos desbordados

La combinación de una superficie completamente irregular, cero sistemas de contención y toneladas de peso humano en caída libre transforma cada edición en una auténtica ruleta rusa humana.

Año tras año, la carrera deja una marea de lesionados. Las estadísticas locales no dan tregua y registran de forma habitual los siguientes diagnósticos:

Fracturas de huesos: tobillos , muñecas y costillas son las zonas más afectadas tras los violentos tropezones.

tobillos , muñecas y costillas son las zonas más afectadas tras los violentos tropezones. Traumatismos y dislocaciones: los giros incontrolables por la pendiente provocan constantes luxaciones de hombro y golpes craneales.

los giros incontrolables por la pendiente provocan constantes luxaciones de hombro y golpes craneales. Despliegue sanitario: equipos de rescate y ambulancias deben apostarse al pie de la colina para atender de inmediato a los heridos.

Pese a que las autoridades médicas de Inglaterra y los gobiernos locales han intentado en reiteradas oportunidades prohibir el encuentro o imponer medidas estrictas de protección, los pobladores y participantes internacionales rechazan tajantemente cualquier modificación.

Para los fanáticos de esta tradición, arriesgar el cuerpo por un queso sigue siendo un espectáculo sagrado e inamovible.