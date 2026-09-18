Los agujeros del queso no los hacen los ratones: qué significan y para qué sirven

Cuando las bacterias se comen la lactosa, sueltan un poco de CO. Este CO no puede salir al exterior y hace la burbujita que se queda adentro del queso. Los agujeros mecánicos, en cambio, son agujeros que tendrán una forma más irregular y más pequeños.

Además de que generan huecos, le ayudan al queso a formar el sabor característico del queso suizo, siendo suave, levemente dulce o con notas a nuez. Con el paso del tiempo, si bien los agujeros en los quesos se explicaban por el dióxido de carbono, se descubrió que también era porque los métodos modernos de ordeño reducían la presencia de esas motas de heno en los recipientes donde se juntaba la leche.

Los agujeros del queso se forman por la acción de las propionibacterias.

Cómo se controla la formación de los agujeros en los quesos

Uno de los métodos más comunes en los gases que forman agujeros del queso es el control de la temperatura durante el proceso de producción del lácteo. Al mantener una temperatura estable durante la fermentación, se controla el crecimiento de las bacterias y se reduce la formación de agujeros.

También es importante controlar el tiempo y la presión porque si la sufre demasiado o se deja fermentar durante mucho tiempo, la masa puede desarrollar agujeros grandes e irregulares.