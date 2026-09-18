El queso es un objeto que consumimos día a día ya sea en pastas, pizzas, picadas o miles de otros platos. Pueden ser blandos, duros, frescos, maduros, intensos o suaves, pero hay un detalle que se desconoce y es la característica que presenta uno de ellos: tiene agujeros.
Estos agujeros reciben el nombre de "ojos", y un queso sin ellos puede llamarse "ciego"; sin embargo, su forma no tiene nada que ver con mordidas o errores.
Los agujeros del queso no los hacen los ratones: qué significan y para qué sirven
Los ojos de los quesos son los agujeros que encontramos dentro de la pasta de los quesos. Aunque no son todos iguales. Por una parte, están los agujeros biológicos, que son agujeros hechos por bacterias llamadas propionibacterias, y hay agujeros mecánicos, que son los que se hacen cuando el queso está prensado de una cierta manera y termina de prensarse.
Cuando las bacterias se comen la lactosa, sueltan un poco de CO. Este CO no puede salir al exterior y hace la burbujita que se queda adentro del queso. Los agujeros mecánicos, en cambio, son agujeros que tendrán una forma más irregular y más pequeños.
Además de que generan huecos, le ayudan al queso a formar el sabor característico del queso suizo, siendo suave, levemente dulce o con notas a nuez. Con el paso del tiempo, si bien los agujeros en los quesos se explicaban por el dióxido de carbono, se descubrió que también era porque los métodos modernos de ordeño reducían la presencia de esas motas de heno en los recipientes donde se juntaba la leche.
Cómo se controla la formación de los agujeros en los quesos
Uno de los métodos más comunes en los gases que forman agujeros del queso es el control de la temperatura durante el proceso de producción del lácteo. Al mantener una temperatura estable durante la fermentación, se controla el crecimiento de las bacterias y se reduce la formación de agujeros.
También es importante controlar el tiempo y la presión porque si la sufre demasiado o se deja fermentar durante mucho tiempo, la masa puede desarrollar agujeros grandes e irregulares.
En pocas palabras
- Los agujeros del queso no son un error, sino una característica natural formada por bacterias (CO) o procesos mecánicos de prensado.
- Función de los agujeros: contribuyen al sabor característico de quesos como el suizo y se relacionan con métodos de producción.
- Control de agujeros: la temperatura, el tiempo y la presión durante la producción regulan el tamaño y la formación de los agujeros en los quesos.