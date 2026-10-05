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Día Mundial de los Docentes: por qué se celebra el 5 de octubre y qué otras efemérides hay

Algunos sucesos y conmemoraciones dejaron huella en la historia del mundo y los de hoy varían entre la docencia y otros hechos relevantes

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Día Mundial de los Docentes: por qué se celebra el 5 de octubre y qué otras efemérides hay
Día Mundial de los Docentes: por qué se celebra el 5 de octubre y qué otras efemérides hay

Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este lunes 5 de octubre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.

El ducentésimo septuagésimo octavo día del año marca que a partir de este lunes quedan 87 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.

Día Mundial de los Docentes: por qué se celebra el 5 de octubre

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Día Mundial de los docentes.

La UNESCO designó el 5 de octubre como el Día Mundial de los Docentes en el año 1994 para conmemorar la firma conjunta de la recomendación de la UNESCO-OIT sobre la situación del personal docente el 5 de octubre de 1966.

Este día también hace una referencia especial a la recomendación de la UNESCO sobre la situación del personal de la educación superior adoptada en 1997, por ende en esa fecha, se busca dar lugar a los principios de las recomendaciones de 1966 y 1997 y que se apliquen en todas las naciones del mundo.

De esta forma, el 5 de octubre simboliza la concientización, la comprensión y la apreciación que manifestamos por la vital aportación de los docentes a la educación y al desarrollo.

Qué otras efemérides se celebran este lunes

Este 5 de octubre tiene otras conmemoraciones importantes que marcan su importancia dentro de las efemérides:

Algunas de las efem&eacute;rides de este 5 de octubre.

Algunas de las efemérides de este 5 de octubre.

  • Día Nacional del Ave en Argentina.
  • Día Mundial de la Meningitis.
  • Día Internacional de la Educación Vial.
  • Desde 1995, el 5 de octubre se recuerda el Dia del Camino.
  • Día Mundial de James Bond.
  • Día del Especialista Militar en Salvamento y Extinción de Incendios de la Fuerza Aérea Argentina.
  • Nace el músico y guitarrista David Lebón.
  • Nace el cantante, compositor y productor musical Ale Sergi.
  • Un 5 de octubre nació la actriz británica Kate Winslet quien filmó 46 películas, entre ellas Titanic.
  • Muere el empresario Steve Jobs.
  • Nace el cantante británico Brian Johnson, el vocalista de la banda de heavy metal AC/DC.

En pocas palabras

  • Día Mundial de los Docentes: se celebra el 5 de octubre en conmemoración a la recomendación de la UNESCO-OIT de 1966.
  • Otras efemérides: el 5 de octubre también conmemora el Día Nacional del Ave en Argentina y el Día Mundial de la Meningitis.
  • Eventos relevantes: se recuerdan nacimientos de figuras como David Lebón y Kate Winslet, y la muerte de Steve Jobs.
Resumen generado por Thinkindot AI

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