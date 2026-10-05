Día Mundial de los Docentes: por qué se celebra el 5 de octubre y qué otras efemérides hay

Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este lunes 5 de octubre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
El ducentésimo septuagésimo octavo día del año marca que a partir de este lunes quedan 87 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.
Día Mundial de los Docentes: por qué se celebra el 5 de octubre
La UNESCO designó el 5 de octubre como el Día Mundial de los Docentes en el año 1994 para conmemorar la firma conjunta de la recomendación de la UNESCO-OIT sobre la situación del personal docente el 5 de octubre de 1966.
Este día también hace una referencia especial a la recomendación de la UNESCO sobre la situación del personal de la educación superior adoptada en 1997, por ende en esa fecha, se busca dar lugar a los principios de las recomendaciones de 1966 y 1997 y que se apliquen en todas las naciones del mundo.
De esta forma, el 5 de octubre simboliza la concientización, la comprensión y la apreciación que manifestamos por la vital aportación de los docentes a la educación y al desarrollo.
Qué otras efemérides se celebran este lunes
Este 5 de octubre tiene otras conmemoraciones importantes que marcan su importancia dentro de las efemérides:
- Día Nacional del Ave en Argentina.
- Día Mundial de la Meningitis.
- Día Internacional de la Educación Vial.
- Desde 1995, el 5 de octubre se recuerda el Dia del Camino.
- Día Mundial de James Bond.
- Día del Especialista Militar en Salvamento y Extinción de Incendios de la Fuerza Aérea Argentina.
- Nace el músico y guitarrista David Lebón.
- Nace el cantante, compositor y productor musical Ale Sergi.
- Un 5 de octubre nació la actriz británica Kate Winslet quien filmó 46 películas, entre ellas Titanic.
- Muere el empresario Steve Jobs.
- Nace el cantante británico Brian Johnson, el vocalista de la banda de heavy metal AC/DC.
En pocas palabras
- Día Mundial de los Docentes: se celebra el 5 de octubre en conmemoración a la recomendación de la UNESCO-OIT de 1966.
- Otras efemérides: el 5 de octubre también conmemora el Día Nacional del Ave en Argentina y el Día Mundial de la Meningitis.
- Eventos relevantes: se recuerdan nacimientos de figuras como David Lebón y Kate Winslet, y la muerte de Steve Jobs.