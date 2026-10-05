Día Mundial de los Docentes: por qué se celebra el 5 de octubre y qué otras efemérides hay

Este día también hace una referencia especial a la recomendación de la UNESCO sobre la situación del personal de la educación superior adoptada en 1997, por ende en esa fecha, se busca dar lugar a los principios de las recomendaciones de 1966 y 1997 y que se apliquen en todas las naciones del mundo.

De esta forma, el 5 de octubre simboliza la concientización, la comprensión y la apreciación que manifestamos por la vital aportación de los docentes a la educación y al desarrollo.

Qué otras efemérides se celebran este lunes

Este 5 de octubre tiene otras conmemoraciones importantes que marcan su importancia dentro de las efemérides:

Algunas de las efemérides de este 5 de octubre.