"Ni vivo ni boludo, garca": Ricardo Centurión explotó y quedó en el centro de la polémica

Pero el descargo no quedó solo en el terreno de las acusaciones verbales. Centurión, fiel a su estilo disruptivo, decidió acompañar sus dichos con una evidencia que, por estas horas, recorre los pasillos de la Primera Nacional: una imagen de un cheque sin fondos.

Centurión explotó con una polémica imagen en redes sociales.

Tras meses de supuestas promesas incumplidas, la paciencia de Centurión como también de su entorno parece haber llegado de una vez por todas a su límite.

Seis meses turbulentos para Centurión

El paso del mediocampista por el club de Nueva Italia resultó efímero y cargado de turbulencias. En apenas seis meses, Centurión disputó 14 encuentros y aportó tres goles, destellos de jerarquía que pronto fueron opacados por las recurrentes noticias sobre sus problemas de conducta y los cortocircuitos constantes con el cuerpo técnico y los directivos.

Desde Racing de Córdoba, por ahora, mantienen un hermetismo cauteloso pese a la crisis mediática que generó la recisión del contrato del ex Boca, como también así esta polémica imagen.