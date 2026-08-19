Ricardo Centurión lo hizo otra vez. El talentoso y controvertido volante, cuya carrera parece oscilar perpetuamente entre el brillo futbolístico y el ruido mediático, ha vuelto a ser el protagonista de una historia que, lejos de cerrarse, parece haber entrado en su capítulo más tenso.
"Ni vivo ni boludo, garca": Ricardo Centurión explotó y quedó en el centro de la polémica
El exjugador de Boca usó sus redes sociales para hacer un fuerte descargo, y generó una nueva turbulencia en el club de la Primera Nacional
Esta vez, el escenario fue Racing de Córdoba y el destinatario de su bronca, Manuel Pérez, el presidente de la entidad de Nueva Italia, quien aparentemente le habría dado un cheque sin fondos.
Centurión explotó contra el presidente de Racing de Córdoba
A través de sus redes sociales, Ricky no se guardó nada. Con una frialdad que contrastó con la vehemencia de sus palabras, el jugador utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un misil directo a la línea de flotación de la dirigencia cordobesa. El calificativo fue lapidario: "Ni vivo ni boludo, garca".
Pero el descargo no quedó solo en el terreno de las acusaciones verbales. Centurión, fiel a su estilo disruptivo, decidió acompañar sus dichos con una evidencia que, por estas horas, recorre los pasillos de la Primera Nacional: una imagen de un cheque sin fondos.
Tras meses de supuestas promesas incumplidas, la paciencia de Centurión como también de su entorno parece haber llegado de una vez por todas a su límite.
Seis meses turbulentos para Centurión
El paso del mediocampista por el club de Nueva Italia resultó efímero y cargado de turbulencias. En apenas seis meses, Centurión disputó 14 encuentros y aportó tres goles, destellos de jerarquía que pronto fueron opacados por las recurrentes noticias sobre sus problemas de conducta y los cortocircuitos constantes con el cuerpo técnico y los directivos.
Desde Racing de Córdoba, por ahora, mantienen un hermetismo cauteloso pese a la crisis mediática que generó la recisión del contrato del ex Boca, como también así esta polémica imagen.
En pocas palabras
- Ricardo Centurión: Explotó contra el presidente de Racing de Córdoba por un cheque sin fondos.
- Acusación directa: El futbolista tildó de "garca" al directivo en redes sociales.
- Incumplimientos: La controversia surge tras meses de supuestas promesas incumplidas por parte del club.