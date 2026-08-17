El entrenador de Recoleta, Jorge González, mostró mucha confianza este lunes antes del partido de vuelta de la Copa Sudamericana que jugará su equipo ante Boca. El encuentro tendrá lugar este martes a las 19 (hora de Argentina) en Asunción, Paraguay.
La llamativa declaración del técnico de Recoleta antes de enfrentar a Boca por la Copa Sudamericana
El DT de Recoleta de Paraguay, Jorge González, dio una llamativa declaración antes del partido de vuelta de la Copa Sudamericana que jugará su equipo ante Boca
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 3 a 1 en el partido de ida que se jugó la semana pasada en La Bombonera jugando muy bien. A pesar de que a su rival de turno le expulsaron a dos jugadores.
El DT de Recoleta, Jorge González, tiene confianza antes del partido con Boca
“Sabemos que la diferencia de dos es remontable en Asunción. Tenemos la madurez necesaria, sabemos que once contra once ganábamos 1 a 0 y creamos ocasiones que no pudimos aprovechar", dijo González en TyC Sports al hablar de lo que fue el partido de ida y de lo que vendrá. Es que el conjunto paraguayo sufrió las expulsiones del delantero Wilfrido Báez y del defensor Dairon Mosquera en la caída ante Boca.
Además el DT del elenco paraguayo destacó que su equipo se preparó ante una posible definición por penales, ya que tiene confianza en igualar la serie. "Los chicos ya vienen practicando desde el día siguiente al partido", expresó Jorge González sin pelos en la lengua.
También se refirió a la presencia de los hinchas del Xeneize en Paraguay, y contó la importancia de jugar con el estadio lleno. "Es una motivación extra para los chicos, ya mostraron que están capacitados para superar cualquier tipo de presión", tiró.
"Esperamos estar a la altura del compromiso y poder tener un buen juego para poder pasar de fase. No será fácil, hay que ganar por dos goles y después intentar la hazaña de conseguir más y, si no, irnos a penales”, cerró el entrenador.
En pocas palabras
- Declaración sorpresiva: El DT de Recoleta confía en revertir el 3-1 ante Boca por Copa Sudamericana.
- Confianza en el plantel: Jorge González destacó la madurez del equipo y la posibilidad de ganar por dos goles.
- Preparación y motivación: El equipo paraguayo practicó penales y espera un estadio lleno como impulso extra.