La llamativa declaración del técnico de Recoleta antes de enfrentar a Boca por la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 3 a 1 en el partido de ida que se jugó la semana pasada en La Bombonera jugando muy bien. A pesar de que a su rival de turno le expulsaron a dos jugadores.

González tiene confianza para la vuelta entre Recoleta y Boca.

El DT de Recoleta, Jorge González, tiene confianza antes del partido con Boca

“Sabemos que la diferencia de dos es remontable en Asunción. Tenemos la madurez necesaria, sabemos que once contra once ganábamos 1 a 0 y creamos ocasiones que no pudimos aprovechar", dijo González en TyC Sports al hablar de lo que fue el partido de ida y de lo que vendrá. Es que el conjunto paraguayo sufrió las expulsiones del delantero Wilfrido Báez y del defensor Dairon Mosquera en la caída ante Boca.