Boca empató con Platense en un gran partido y lleva dos fechas sin ganar en el Clausura

El partido comenzaba con una intensa lluvia. A los 5 minutos del primer tiempo Aranda remataba al arco y la atajaba el mendocino Juan Pablo Cozzani, quien volvió a Platense tras jugar en el Al-Kholood Club del fútbol árabe.

Un remate de Lagos desde afuera del área era atajado en gran forma por Montero. Se salvaba Boca.

Un tiro de Aranda se iba alto.

Un cabezazo de Giménez casi se convertía en el primer gol del partido, pero Montero la mandaba al córner tras una estirada.

Se iba lesionado el defensor de Boca Marco Pellegrino al término del primer tiempo y había tristeza en el Xeneize.

En el complemento Villa tiraba desviado ante una habilitación de Aranda.

Pero empezaba mal el segundo tiempo para Boca. A los 7 minutos Giménez armaba una gran jugada, se la cedía a Rematar, quien ponía el 1-0.

Cozzani le tapaba un mano a mano a Lozano.

El ex Boca Luciano Giménez armaba una tremenda jugada en ataque y marcaba un golazo, pero se lo anulaban a instancias del VAR por una supuesta mano.

Dylan Gorosito hacía temblar el travesaño con un tiro desde lejos.

Aranda le daba un gran pase a Ascacíbar, el ex Estudiantes se la bajaba a Merentiel, que empataba el partido.

Lencina le pegaba fuerte al arco y Montero tapaba el mano a mano.

Boca casi lo ganaba, pero Velasco se lo perdía increíblemente.

El Xeneize empató en Vicente López.

Lo que viene para Boca

Tras enfrentar a Platense, el Xeneize visitará a Recoleta de Paraguay el martes a las 19, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Mientras que por el Clausura, el Auriazul visitará a Racing el domingo 23 de agosto, por la sexta fecha.