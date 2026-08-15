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Torneo Clausura

El equipo de Coudet para intentar revertir el mal momento de River

El DT de River, Eduardo Coudet, arma el equipo para tratar de dar vuelta el panorama negativo en el Torneo Clausura. El Millo recibirá a Argentinos Juniors

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Thiago Almada será titular en River.

Thiago Almada será titular en River.

El entrenador de River, Eduardo Coudet, tiene en mente el equipo -incluirá al campeón del mundo en Qatar 2022 Thiago Almada- para tratar de revertir el mal momento en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millonario, que no tiene puntos ni goles en el certamen, recibirá a Argentinos Juniors este domingo a las 18.

Entre los convocados de River el Chacho Coudet incluyó a Mauro Arambarri y a Thiago Almada (fue subcampeón del mundo con la Selección argentina en este 2026-, la reciente incorporación del elenco de Núñez.

Coudet necesita revertir el mal momento de River.

Coudet necesita revertir el mal momento de River.

Santiago Beltrán estará en el arco nuevamente, Gonzalo Montiel será el lateral derecho, Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta estarán en la zaga y Francisco Ortega jugará por la izquierda.

El lateral Marcos Acuña aún sin recuperarse y está fuera de los citados, quienes sí entraron en la lista y estarán esperando su turno son Giovanni González, Lautaro Rivero y Valentín Lucero.

El DT del elenco millonario incluirá en la mitad de la cancha a Tobías Andrada y Aníbal Moreno. El 10 será Almada, quien se meterá en lugar de Tomás Galván y será la única novedad en el equipo.

En la ofensiva, Coudet parará a Ángel Correa, Joaquín Freitas y Lucas Beltrán, todas alternativas intimidantes a recibir los peligrosos pases del Guayo (Almada). Rafael Santos Borré empezará desde el banco de suplentes y esta semana perderá la pulseada con Beltrán.

Si bien se esperaba la vuelta del lesionado Sebastián Driussi, el atacante aún no recibió el alta y no jugará el cotejo. Su regreso podría llegar para la serie contra Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana el próximo miércoles.

La probable formación de River para enfrentar a Argentinos Juniors

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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