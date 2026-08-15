El equipo de Coudet para intentar revertir el mal momento de River

El lateral Marcos Acuña aún sin recuperarse y está fuera de los citados, quienes sí entraron en la lista y estarán esperando su turno son Giovanni González, Lautaro Rivero y Valentín Lucero.

El DT del elenco millonario incluirá en la mitad de la cancha a Tobías Andrada y Aníbal Moreno. El 10 será Almada, quien se meterá en lugar de Tomás Galván y será la única novedad en el equipo.

En la ofensiva, Coudet parará a Ángel Correa, Joaquín Freitas y Lucas Beltrán, todas alternativas intimidantes a recibir los peligrosos pases del Guayo (Almada). Rafael Santos Borré empezará desde el banco de suplentes y esta semana perderá la pulseada con Beltrán.

Si bien se esperaba la vuelta del lesionado Sebastián Driussi, el atacante aún no recibió el alta y no jugará el cotejo. Su regreso podría llegar para la serie contra Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana el próximo miércoles.

La probable formación de River para enfrentar a Argentinos Juniors

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán.