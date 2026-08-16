Boca confirmó pésimas noticias antes de la vuelta con Recoleta por la Copa Sudamericana

Las bajas, sobre todo la de Paredes, inquietan a los hinchas y sobre todo al cuerpo técnico xeneize que definirá en estas horas el once inicial para el partido que se jugará el martes 18 a las 19, en Asunción.

Tras haber introducido algunas variantes ante Platense, es un hecho que el Vasco Arruabarrena pondrá lo mejor para este martes, salvo en el caso de los lesionados.

Por lo pronto, el ecuatoriano Enner Valencia, Milton Giménez, Williams Alarcón y Facundo Herrera fueron convocados para ir a Asunción.

Cómo llega Boca al partido de vuelta con Recoleta

Boca llega al encuentro frente a Recoleta con una racha de 5 partidos sin perder ya que su última derrota fue en Chile ante O'Higgins (1-0) en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana donde terminó pasando de ronda en los penales.

Es justo señalar que de los 5 partidos sin derrotas el conjunto xeneize ganó solo 2 y empató los otros 3 aunque uno de los que ganó fue la ida frente a los paraguayos de Recoleta (3-1).