Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Copa Sudamericana

Boca confirmó pésimas noticias antes de la vuelta con Recoleta por la Copa Sudamericana

Boca afrontará la vuelta ante Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana con la tranquilidad del resultado de la ida y las bajas de 3 futbolistas

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Paredes tendrá que descansar.

Paredes tendrá que descansar.

Boca afrontará el partido de vuelta ante Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana con la tranquilidad que le da el resultado de la ida (ganó 3 a 1) y la preocupación que le generan las lesiones de 3 futbolistas importantes para el DT Rodolfo Arruabarrena.

Marco Pellegrino, Leandro Lozano y nada menos que Leandro Paredes sufrieron lesiones musculares este sábado frente a Platense, no viajarán a Paraguay y es casi un hecho que tampoco estarán en el duelo del domingo 23 ante Racing.

Leandro Paredes será baja en Boca por la Copa Sudamericana,

Leandro Paredes será baja en Boca por la Copa Sudamericana,

"Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes", expresó Paredes en las redes sociales confirmando la lesión después de una seguidilla de partidos que afrontó una vez terminada su participación en el Mundial 2026 con la Selección argentina.

Las bajas, sobre todo la de Paredes, inquietan a los hinchas y sobre todo al cuerpo técnico xeneize que definirá en estas horas el once inicial para el partido que se jugará el martes 18 a las 19, en Asunción.

Tras haber introducido algunas variantes ante Platense, es un hecho que el Vasco Arruabarrena pondrá lo mejor para este martes, salvo en el caso de los lesionados.

Por lo pronto, el ecuatoriano Enner Valencia, Milton Giménez, Williams Alarcón y Facundo Herrera fueron convocados para ir a Asunción.

Cómo llega Boca al partido de vuelta con Recoleta

Boca llega al encuentro frente a Recoleta con una racha de 5 partidos sin perder ya que su última derrota fue en Chile ante O'Higgins (1-0) en la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana donde terminó pasando de ronda en los penales.

Es justo señalar que de los 5 partidos sin derrotas el conjunto xeneize ganó solo 2 y empató los otros 3 aunque uno de los que ganó fue la ida frente a los paraguayos de Recoleta (3-1).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas