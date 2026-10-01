UEFA Nations League: empate de Países Bajos y triunfos de Alemania y Portugal, sin Ronaldo

Van Dijk hizo uno de los goles de Países Bajos.

En Salónica, Grecia sacó una ventaja de 2 a 0 con goles de Fotis Ioannidis y Giorgos Masouras, pero Países Bajos, dirigido por Xavi Hernández, rescató un empate con los tantos de Virgil Van Dijk y Tiijani Reijnders.

Grecia lidera las posiciones del Grupo B con 7 puntos, Países Bajos lo sigue con 5 y con 4 aparece Alemania que sumó el primer triunfo del nuevo ciclo de Jurgen Klopp y le ganó 2 a 0 a Serbia, en Munich, con goles de Tom Bischof y Florian Wirtz.