UEFA Nations League: empate de Países Bajos y triunfos de Alemania y Portugal, sin Ronaldo

Países Bajos remontó una desventaja de 2 a 0 para empatar con Grecia y tanto Alemania como Portugal, sin Cristiano Ronaldo, ganaron en una nueva jornada de la UEFA Nations League.
Países Bajos igualó con Grecia y tanto Alemania como Portugal, sin Cristiano Ronaldo, ganaron en la UEFA Nations League.
Países Bajos remontó una desventaja de 2 a 0 para empatar con Grecia y tanto Alemania como Portugal, sin Cristiano Ronaldo, ganaron en una nueva jornada de la UEFA Nations League.
En Salónica, Grecia sacó una ventaja de 2 a 0 con goles de Fotis Ioannidis y Giorgos Masouras, pero Países Bajos, dirigido por Xavi Hernández, rescató un empate con los tantos de Virgil Van Dijk y Tiijani Reijnders.
Grecia lidera las posiciones del Grupo B con 7 puntos, Países Bajos lo sigue con 5 y con 4 aparece Alemania que sumó el primer triunfo del nuevo ciclo de Jurgen Klopp y le ganó 2 a 0 a Serbia, en Munich, con goles de Tom Bischof y Florian Wirtz.
Tras la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo, Portugal mantuvo el puntaje perfecto en la cima del Grupo D al vencer por 4 a 2 a Dinamarca, en Copenhague, con goles de Joao Cancelo, Gonzalo Ramos, Vitinha y Joao Felix. Para los locales el empate transitorio lo establecieron Mikkel Damsgaard y Rasmus Hojlund.
Dinamarca quedó con 3 puntos junto a Gales y Noruega dos equipos que se midieron en Cardiff con triunfo local 2 a 1.
Otros resultados de la UEFA Nations League, en este caso los niveles B y D, fueron los siguientes: Irlanda 2 - Austria 2, Israel 0 - Kosovo 0, Malta 1 - Gibraltar 1 y Azerbaiyán 0 - Liechtenstein 0.