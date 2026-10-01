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UEFA Nations League

UEFA Nations League: empate de Países Bajos y triunfos de Alemania y Portugal, sin Ronaldo

Países Bajos igualó con Grecia y tanto Alemania como Portugal, sin Cristiano Ronaldo, ganaron en la UEFA Nations League.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Portugal no para de ganar.

Portugal no para de ganar.

Países Bajos remontó una desventaja de 2 a 0 para empatar con Grecia y tanto Alemania como Portugal, sin Cristiano Ronaldo, ganaron en una nueva jornada de la UEFA Nations League.

Van Dijk hizo uno de los goles de Países Bajos.

Van Dijk hizo uno de los goles de Países Bajos.

En Salónica, Grecia sacó una ventaja de 2 a 0 con goles de Fotis Ioannidis y Giorgos Masouras, pero Países Bajos, dirigido por Xavi Hernández, rescató un empate con los tantos de Virgil Van Dijk y Tiijani Reijnders.

Grecia lidera las posiciones del Grupo B con 7 puntos, Países Bajos lo sigue con 5 y con 4 aparece Alemania que sumó el primer triunfo del nuevo ciclo de Jurgen Klopp y le ganó 2 a 0 a Serbia, en Munich, con goles de Tom Bischof y Florian Wirtz.

Portugal, sin Cristiano Ronaldo, tiene puntaje ideal

Tras la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo, Portugal mantuvo el puntaje perfecto en la cima del Grupo D al vencer por 4 a 2 a Dinamarca, en Copenhague, con goles de Joao Cancelo, Gonzalo Ramos, Vitinha y Joao Felix. Para los locales el empate transitorio lo establecieron Mikkel Damsgaard y Rasmus Hojlund.

Dinamarca quedó con 3 puntos junto a Gales y Noruega dos equipos que se midieron en Cardiff con triunfo local 2 a 1.

Otros resultados de la UEFA Nations League, en este caso los niveles B y D, fueron los siguientes: Irlanda 2 - Austria 2, Israel 0 - Kosovo 0, Malta 1 - Gibraltar 1 y Azerbaiyán 0 - Liechtenstein 0.

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