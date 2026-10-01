Messi compró otro club en España: la lista de equipos que en los que está involucrado

Mientras prepara su despedida de la Selección argentina Lionel Messi volvió a aparecer mediáticamente al adquirir un nuevo club en España: el Club Deportivo Eldense.
Mientras prepara su despedida de la Selección argentina Lionel Messi volvió a aparecer mediáticamente al adquirir un nuevo club en España: el Club Deportivo Eldense.
Mientras prepara su despedida de la Selección argentina Lionel Messi volvió a aparecer mediáticamente al adquirir un nuevo club en España: el Club Deportivo Eldense.
El anuncio oficial lo hizo el propio club a través de sus redes sociales e indicó "la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de 100 años de historia de la institución".
"La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense", destacó el club de Alicante que actualmente compite en la segunda división de su país.
"Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana", agregó la publicación antes de aclarar: "La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD (Consejo Superior de Deportes) en los términos establecidos en la Ley del Deporte".