Messi compró otro club en España: la lista de equipos que en los que está involucrado

El anuncio oficial lo hizo el propio club a través de sus redes sociales e indicó "la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de 100 años de historia de la institución".

Lionel Messi ya tiene dos clubes en España.

"La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense", destacó el club de Alicante que actualmente compite en la segunda división de su país.