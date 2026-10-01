Las 5 batallas que le quedan a Godoy Cruz en la recta final de la Primera Nacional

Godoy Cruz y las cinco finales que le quedan en la Primera Nacional

El Tomba actualmente se encuentra en el tercer puesto de la Zona A con 53 unidaes, a ocho unidades del líder Ferro Carril Oste -el que actualmente pelearía con el primero de la otra zona por el primer ascenso-. Con 15 puntos en juego, Godoy Cruz aún tiene chances matemáticas de alcanzar al Verdolaga pero tiene que esperar que éste también no sume para acortar distancias.

En esa búsqueda, el equipo dirigido por Pablo De Muner afrontará finales, no solo en la lucha por la cima de la zona sino también por mantenerse en los primeros puestos de la tabla donde, una vez jugando el Reducido, tiene la ventaja de definir bajo localía.