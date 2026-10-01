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Primera Nacional

Las 5 batallas que le quedan a Godoy Cruz en la recta final de la Primera Nacional

Godoy Cruz camina por la recta final de la segunda rueda de la Primera Nacional y quiere quedarse con el primer puesto de la zona para pelear por el primer ascenso

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Godoy Cruz inicia los últimos cinco partidos de la fase regular de la Primera Nacional.

Godoy Cruz inicia los últimos cinco partidos de la fase regular de la Primera Nacional.

Godoy Cruz ingresó en la recta final de la Primera Nacional en busca del ansiado regreso a la Primera División. Buscando ese primer lugar en el Reducido, el equipo de Pablo De Muner afrontará los últimos cinco partidos del certamen como finales en la lucha por el primer ascenso.

Godoy Cruz y las cinco finales que le quedan en la Primera Nacional

El Tomba actualmente se encuentra en el tercer puesto de la Zona A con 53 unidaes, a ocho unidades del líder Ferro Carril Oste -el que actualmente pelearía con el primero de la otra zona por el primer ascenso-. Con 15 puntos en juego, Godoy Cruz aún tiene chances matemáticas de alcanzar al Verdolaga pero tiene que esperar que éste también no sume para acortar distancias.

En esa búsqueda, el equipo dirigido por Pablo De Muner afrontará finales, no solo en la lucha por la cima de la zona sino también por mantenerse en los primeros puestos de la tabla donde, una vez jugando el Reducido, tiene la ventaja de definir bajo localía.

El próximo domingo, el Expreso asumirá la primera de sus batallas frente a Los Andes, en el Feliciano Gambarte, por la fecha 32 del largo torneo de la Primera Nacional.

El cronograma que sigue después de ese partido es el siguiente:

  • vs All Boys - lunes 12 de octubre, 19 horas - (V) en Floresta - Fecha 33
  • vs Estudiantes de Caseros - sábado 17 de octubre - (L) en el Feliciano Gambarte - Fecha 34
  • vs Mitre de Santiago del Estero - sábado 24 de octubre - (V) en el Estadio Doctores José y Antonio Castiglione - Fecha 35
  • vs Almirante Brown - sábado 31 de octubre - (L) en el Feliciano Gambarte - Fecha 36

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