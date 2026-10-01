Boca en modo "very difficult": el xeneize presentó su cuenta en inglés y las risas no faltaron

Además hubo una sección especial de los jugadores extranjeros que defienden la camiseta del conjunto de La Ribera con Sebastián Villa (Colombia), Enner Valencia (Ecuador), Ángel Romero (Paraguay), Williams Alarcón y Carlos Palacios (Chile).

Como era de esperarse, el video rápidamente se hizo viral despertando todo tipos de comentarios y emulando el momento en el que a Carlitos Tévez se le complicó a la hora de realizar una entrevista.

Éxito total de la nueva cuenta en inglés de Boca

La primera publicación de la nueva cuenta de X (ex Twitter) fue una imagen donde Boca pone en valor la historia de los ídolos del club mientras que también figuran cuatro jugadores del actual plantel que son de gran importancia.

Es así que como íconos surge la imagen de Carlos Bianchi, Martín Palermo, Román Riquelme, Diego Maradona y Carlos Tévez, mientras que como players del plantel actual están Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Santiago Ascacibar y Lautaro Blanco.

Boca mezcló a históricos con referentes del plantel.

Además, le dedicaron un especial posteo a Leonel Flores, quien debutó con la camiseta de la Selección argentina en el partido amistoso con Bolivia con un gran desempeño que sorprendió tanto a los hinchas del Xeneize como a los de otros equipos.