Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Expansión comercial

Boca en modo "very difficult": el xeneize presentó su cuenta en inglés y las risas no faltaron

Con el objetivo de demostrar que son "la mitad más uno" también fuera del país, Boca lanzó su cuenta de X (ex Twitter) en el idioma que más se habla en el mundo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca y un video en inglés muy entretenido.

Boca y un video en inglés muy entretenido.

Para algunos, el inglés es sencillo; para otros, representa un verdadero problema. Así lo demostró Carlos Tevez en aquella histórica entrevista en la que le consultaron sobre su continuidad en el Manchester United y el ex delantero de Boca lanzó un "is very difficult", que quedó en las entrañas del fútbol mundial.

El recordado momento ocurrió en 2009 y, ahora, 17 años después, el Xeneize lanzó su nueva cuenta en inglés con el plantel y su entrenador como protagonistas, en un video que está dando la vuelta al mundo desatando carcajadas.

El video con el que Boca presentó su cuenta en inglés

En el audiovisual participaron Santiago Ascacibar, el Vasco Arruabarrena, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera (que se presentó como "Jagger"), Alan Velasco y Rodrigo Bataglia.

Además hubo una sección especial de los jugadores extranjeros que defienden la camiseta del conjunto de La Ribera con Sebastián Villa (Colombia), Enner Valencia (Ecuador), Ángel Romero (Paraguay), Williams Alarcón y Carlos Palacios (Chile).

Como era de esperarse, el video rápidamente se hizo viral despertando todo tipos de comentarios y emulando el momento en el que a Carlitos Tévez se le complicó a la hora de realizar una entrevista.

Éxito total de la nueva cuenta en inglés de Boca

La primera publicación de la nueva cuenta de X (ex Twitter) fue una imagen donde Boca pone en valor la historia de los ídolos del club mientras que también figuran cuatro jugadores del actual plantel que son de gran importancia.

Es así que como íconos surge la imagen de Carlos Bianchi, Martín Palermo, Román Riquelme, Diego Maradona y Carlos Tévez, mientras que como players del plantel actual están Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Santiago Ascacibar y Lautaro Blanco.

Boca mezcl&oacute; a hist&oacute;ricos con referentes del plantel.

Boca mezcló a históricos con referentes del plantel.

Además, le dedicaron un especial posteo a Leonel Flores, quien debutó con la camiseta de la Selección argentina en el partido amistoso con Bolivia con un gran desempeño que sorprendió tanto a los hinchas del Xeneize como a los de otros equipos.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas