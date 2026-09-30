Argentina MotoGP 2027 en el Autódromo de Buenos Aires: cuánto valen y cómo comprar las entradas

La venta de entradas para el Argentina MotoGP 2027 que se correrá en el renovado Autódromo de Buenos Aires se iniciará este jueves con precios exorbitantes.
La venta de entradas para el Argentina MotoGP 2027 que se correrá en el renovado Autódromo de Buenos Aires se iniciará este jueves con precios exorbitantes.
La venta de entradas para el Argentina MotoGP 2027 que se correrá en el renovado Autódromo de Buenos Aires se iniciará este jueves con precios exorbitantes.
Para las 3 jornadas que irán del 9 al 11 de abril del año próximo los tickets para la zona de boxes (paddock) costarán de $4,5 a $5,3 millones, el hospitality club 360 saldrá $3.404.100, el ingreso a las tribunas costará de $194.000 a $567.000 y según la ubicación las plateas van de los $648.000 a los $891.000.
Desde este jueves 1 al 7 de octubre habrá preventa exclusiva para clientes del Banco Ciudad con hasta 6 cuotas sin interés y a partir del jueves 8/10 será la venta general. El link para comprar las entradas se activa este jueves 1/10.
Se espera que el evento atraiga a unas 150.000 personas y genere un fuerte impacto económico en la Ciudad de Buenos Aires donde los trabajos en el circuito avanzan de acuerdo a lo esperado.
El Gran Premio de Argentina de MotoGP se disputará del 9 al 11 de abril de 2027 y será la cuarta cita del calendario, inmediatamente después de Brasil (4 de abril en Goiânia) y antes de Estados Unidos (25 de abril en Austin).
El circuito porteño no alberga un Gran Premio de motociclismo desde 1999 y se está llevando a cabo una remodelación con un nuevo trazado, mejoras en boxes, paddock y zonas de seguridad. Todo está sujeto a la homologación final de la FIM aunque con el compromiso del gobierno porteño de completar las obras.