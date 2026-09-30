Argentina MotoGP 2027 en el Autódromo de Buenos Aires: cuánto valen y cómo comprar las entradas

Se espera que el evento atraiga a unas 150.000 personas y genere un fuerte impacto económico en la Ciudad de Buenos Aires donde los trabajos en el circuito avanzan de acuerdo a lo esperado.

El MotoGP vuelve a Buenos Aires

El Gran Premio de Argentina de MotoGP se disputará del 9 al 11 de abril de 2027 y será la cuarta cita del calendario, inmediatamente después de Brasil (4 de abril en Goiânia) y antes de Estados Unidos (25 de abril en Austin).

El circuito porteño no alberga un Gran Premio de motociclismo desde 1999 y se está llevando a cabo una remodelación con un nuevo trazado, mejoras en boxes, paddock y zonas de seguridad. Todo está sujeto a la homologación final de la FIM aunque con el compromiso del gobierno porteño de completar las obras.