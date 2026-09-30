Marcos Rojo quiere volver a Estudiantes y la negativa de Racing hizo estallar el conflicto

El defensor de 36 años, cuyo contrato con la Academia vence el 31 a fin de año, se reunió el martes con Milito. La charla duró menos de 5 minutos y no terminó en los mejores términos ya que Rojo reclamó por la falta de respuesta a los llamados de su representante y planteó su deseo de volver al club donde se formó, para jugar la serie ante Flamengo que comienza el 15 de octubre en La Plata con el partido de ida.

Marcos Rojo quiere jugar las semifinales de la Copa Libertadores con Estudiantes.

Milito le negó la salida, le recordó que Racing lo contrató cuando pocos lo querían y le aclaró que lo considera una pieza importante en un momento delicado, tras la eliminación ante Boca de la Copa Argentina y la salida del DT Juan Pablo Vojvoda.