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Marcos Rojo quiere volver a Estudiantes y la negativa de Racing hizo estallar el conflicto

La relación entre Marcos Rojo y la dirigencia de Racing, encabezada por Diego Milito, entró en cortocircuito luego de que el defensor solicitó su salida del club para regresar a Estudiantes a jugar la Copa Libertadores.

Por UNO
Rojo quiere forzar su salida de Racing.

Rojo quiere forzar su salida de Racing.

La relación entre Marcos Rojo y la dirigencia de Racing, encabezada por el presidente Diego Milito, entró en cortocircuito luego de que el defensor solicitó formalmente su salida del club para regresar a Estudiantes de La Plata y así poder disputar las semifinales de la Copa Libertadores.

El defensor de 36 años, cuyo contrato con la Academia vence el 31 a fin de año, se reunió el martes con Milito. La charla duró menos de 5 minutos y no terminó en los mejores términos ya que Rojo reclamó por la falta de respuesta a los llamados de su representante y planteó su deseo de volver al club donde se formó, para jugar la serie ante Flamengo que comienza el 15 de octubre en La Plata con el partido de ida.

Marcos Rojo quiere jugar las semifinales de la Copa Libertadores con Estudiantes.

Marcos Rojo quiere jugar las semifinales de la Copa Libertadores con Estudiantes.

Milito le negó la salida, le recordó que Racing lo contrató cuando pocos lo querían y le aclaró que lo considera una pieza importante en un momento delicado, tras la eliminación ante Boca de la Copa Argentina y la salida del DT Juan Pablo Vojvoda.

Racing no tiene intención de desprenderse del defensor quien abandonó el Cilindro sin entrenarse el martes y tampoco se presentó este miércoles. Aunque arrastra un traumatismo con edema óseo en la rodilla derecha (sufrido ante Boca), su ausencia se interpreta como una forma de presionar para forzar la salidae incluso se mencionó una deuda que podría abrir alguna negociación.

Marcos Rojo quiere volver a Estudiantes y jugar la Copa Libertadores

Estudiantes necesita un defensor por las suspensiones de Leandro González Pirez y Tomás Palacios para el partido de ida de semifinales, ya tiene acordados números con Rojo y estaría dispuesto a ofrecer un resarcimiento económico por los 3 meses de contrato restantes, pero Racing se mantiene inflexible.

El conflicto sigue abierto: Rojo insiste en que su ciclo en Avellaneda está cumplido y quiere cerrar su carrera en el club de sus orígenes jugando una instancia decisiva de Copa Libertadores, mientras la Academia se resiste a liberarlo.

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