Marcos Rojo quiere volver a Estudiantes y la negativa de Racing hizo estallar el conflicto

Racing no tiene intención de desprenderse del defensor quien abandonó el Cilindro sin entrenarse el martes y tampoco se presentó este miércoles. Aunque arrastra un traumatismo con edema óseo en la rodilla derecha (sufrido ante Boca), su ausencia se interpreta como una forma de presionar para forzar la salidae incluso se mencionó una deuda que podría abrir alguna negociación.
Marcos Rojo quiere volver a Estudiantes y jugar la Copa Libertadores
Estudiantes necesita un defensor por las suspensiones de Leandro González Pirez y Tomás Palacios para el partido de ida de semifinales, ya tiene acordados números con Rojo y estaría dispuesto a ofrecer un resarcimiento económico por los 3 meses de contrato restantes, pero Racing se mantiene inflexible.
El conflicto sigue abierto: Rojo insiste en que su ciclo en Avellaneda está cumplido y quiere cerrar su carrera en el club de sus orígenes jugando una instancia decisiva de Copa Libertadores, mientras la Academia se resiste a liberarlo.