Jugó en River y pintaba para la Selección, pero tuvo un romance con la delincuencia: el Millo lo ayudará

Ezequiel Cirigliano brilló en River al lado de Leo Ponzio, superando a jugadores como Nicolás Domingo y Cristian Ledesma.

De capitán a River a ser detenido

En 2022, Cirigliano ingresó a una vivienda en Caseros y disparó varias veces con su arma 9 milímetros, por lo que fue detenido y estuvo preso durante dos meses por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio.

Sin embargo, fue liberado por falta de mérito. Para ese entonces, River no se había quedado con los brazos cruzados y se había puesto a disposición de la familia.

Ante esta situación, el exmediocampista relató a Olé: "Tenía un arma, pero no la usé contra nadie, contra el piso nomás. La tenía por precaución. No me parece que haya sido injusta la detención porque hice mal en portar un arma".

El ex jugador de River tras su detención.

Su madre también había encendido las alarmas: "Si mi hijo sigue detenido, se va a morir. Sufre depresión desde hace más de 10 años y, si tenía un arma, seguro era para hacerse daño".

La situación mejoró para él al punto de que volvió a jugar al fútbol en el Senior del Millonario. Allí compartió equipo con el Burrito Ortega, el Chori Domínguez, el Pitu Abelairas, Cristian Tula y Rodrigo Mora, entre otros.

En 2023 Cirigliano volvió a River para jugar en el Senior.

Luego, por una cuestión económica, pasó al Stallion Laguna FC de Filipinas, donde no se quedó por mucho tiempo y regresó al país.

El ciclo volvió a empezar...

Tras protagonizar otro confuso hecho, Cirigliano recibirá la ayuda de River

El ex mediocampista volvió a ser detenido en un confuso episodio en el que le habría quitado el arma reglamentaria a un policía, nuevamente en el partido de Tres de Febrero. El informe policial indica que Cirigliano sufrió "un brote bajo el efecto de estupefacientes" cuando regresaba de su trabajo.

El hecho ocurrió en una posta de vigilancia en Villa Poneral, de donde se dio a la fuga, para luego ser detenido por robo y atentado a la autoridad.

El ex River fue detenido tras sufrir un "brote bajo el efecto de estupefacientes".

Ante un nuevo episodio que involucra problemas con la ley, River se comunicó con su familia y los abogados allegados al club se pusieron a disposición para brindar el asesoramiento legal correspondiente.

El objetivo es que pueda sortear la situación, comenzar un tratamiento de rehabilitación y volver a ser aquel joven que en algún momento brilló con los colores rojo y blanco.