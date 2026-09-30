Quiere enfrentar a Boca: el ex River que pregunta "todos los días" si jugará por la Sudamericana

No obstante, la dirigencia del Vasco da Gama envió los documentos tres horas después del cierre del plazo, por lo que se terminaron perjudicando ya que el delantero no puede jugar el certamen internacional en el Gigante de la Colina.

El reglamento de Conmebol indica que "un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club"; por lo que el delantero de 26 años tendrá que ver el partido frente a Boca desde los palcos, tal como hizo en los cruces frente a Olimpia e Independiente Santa Fe.

Facundo Colidio y Santiago Sosa llegaron a Brasil a mitad de año; el mediocampista si podrá jugar contra Boca.

Santiago Sosa aseguró que Colidio pregunta "todos los días" si puede jugar contra Boca

El ex mediocampista de Racing dialogó con Radio La Red y se expresó sobre las virtudes del Xeneize, palpitando el cruce: "Sabemos que Boca es un gran equipo. Tenemos que jugar con inteligencia para intentar decidir el partido aquí en casa".

"Vamos a hacer un trabajo defensivo sólido en Argentina. Tenemos grandes jugadores, confiamos en nosotros mismos", explicó Sosa, quien se unió al equipo brasileño en el mercado de pases pasado al igual que el delantero.

Luego se refierió a la situación de Colidio: "Facundo es hincha de River. Todos los días le pregunta al director deportivo si puede jugar contra Boca pero Conmebol no lo permite. Será una baja muy sensible para nosotros".