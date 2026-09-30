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Se lo va a perder

Quiere enfrentar a Boca: el ex River que pregunta "todos los días" si jugará por la Sudamericana

Boca y Vasco da Gama se verán las caras por la semifinales de la Copa Sudamericana y un ex River podría quedarse afuera del choque decisivo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Facundo Colidio está brillando en Vasco da Gama.

Facundo Colidio está brillando en Vasco da Gama.

Vasco da Gama cuenta con cuatro argentinos en sus filas: Alan Lescano, Claudio Spinelli, Santiago Sosa y Facundo Colidio; justamente estos dos últimos son los protagonistas de esta historia. Sosa, ex Racing, se manifestó sobre lo que está viviendo el ex delantero de River, Colidio, quien podría perderse las semifinales frente a Boca.

Los enfrentamientos por Copa Sudamericana se disputarán el 13 de octubre en la Bombonera a las 21.30 y una semana después, el 20 en el mismo horario, jugarán en Brasil con cancha por confirmar.

Colidio hab&iacute;a admitido que los goles que le convirti&oacute; a Boca fueron los que m&aacute;s grito desde que lleg&oacute; al club.

Colidio había admitido que los goles que le convirtió a Boca fueron los que más grito desde que llegó al club.

Por qué Colidio se perderá el cruce contra Boca

River vendió al delantero antes de los partidos por octavos frente a Independiente Santa Fe, pero el Millonario prefirió manternerlo inscripto en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana hasta que el conjunto brasileño envíe la documentación correspondiente.

No obstante, la dirigencia del Vasco da Gama envió los documentos tres horas después del cierre del plazo, por lo que se terminaron perjudicando ya que el delantero no puede jugar el certamen internacional en el Gigante de la Colina.

El reglamento de Conmebol indica que "un jugador no podrá ser inscripto para la Fase Final por más de un club"; por lo que el delantero de 26 años tendrá que ver el partido frente a Boca desde los palcos, tal como hizo en los cruces frente a Olimpia e Independiente Santa Fe.

Facundo Colidio y Santiago Sosa llegaron a Brasil a mitad de a&ntilde;o; el mediocampista si podr&aacute; jugar contra Boca.

Facundo Colidio y Santiago Sosa llegaron a Brasil a mitad de año; el mediocampista si podrá jugar contra Boca.

Santiago Sosa aseguró que Colidio pregunta "todos los días" si puede jugar contra Boca

El ex mediocampista de Racing dialogó con Radio La Red y se expresó sobre las virtudes del Xeneize, palpitando el cruce: "Sabemos que Boca es un gran equipo. Tenemos que jugar con inteligencia para intentar decidir el partido aquí en casa".

"Vamos a hacer un trabajo defensivo sólido en Argentina. Tenemos grandes jugadores, confiamos en nosotros mismos", explicó Sosa, quien se unió al equipo brasileño en el mercado de pases pasado al igual que el delantero.

Luego se refierió a la situación de Colidio: "Facundo es hincha de River. Todos los días le pregunta al director deportivo si puede jugar contra Boca pero Conmebol no lo permite. Será una baja muy sensible para nosotros".

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