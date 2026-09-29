Inicio Ovación Fútbol Liga de las Naciones
UEFA Nations League

UEFA Nations League: triunfo de España con una gran actuación de Yamal y victoria de Inglaterra

Los seleccionados de España y de Inglaterra triunfaron este martes por la segunda fechade la UEFA Nations League

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lamine Yamal fue decisivo en el triunfazo de España sobre Croacia por la UEFA Nations League.

Lamine Yamal fue decisivo en el triunfazo de España sobre Croacia por la UEFA Nations League.

Las selecciones de España y de Inglaterra obtuvieron buenos triunfos este martes por la segunda fecha de la UEFA Nations League. La Roja sumó su segunda victoria consecutiva en el certamen, ya que había vencido 3 a 2 a los ingleses en la primera jornada.

España goleó 4 a 1 a Croacia, de local (el partido se jugó en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán), con un doblete de Lamine Yamal y con tantos de Marc Pubill y Nico Williams, mientras que Dion Beljo convirtió el único tanto de los croatas.

Lamine Yamal la rompi&oacute; en La Roja.

Lamine Yamal la rompió en La Roja.

Los españoles, que fueron campeones mundiales este año tras vencer en la final a la Selección argentina, sigue en la buena senda. Mientras que Croacia perdió el invicto en el torneo, ya que había superado 2 a 1 a República Checa en la primera fecha.

Además los croatas contaron con su gran referente de 41 años Luka Modric, quien ingresó a los 35 minutos del complemento.

Además Inglaterra derrotó 2 a 0 a Chequia, de visitante, con tantos de Anthony Gordon y Harry Kane.

En el grupo 3 manda España con 6 puntos, Inglaterra y Croacia son los escoltas con 3 y Chequia está último sin unidades.

Harry Kane marc&oacute; uno de los goles de Inglaterra ante Chequia.

Harry Kane marcó uno de los goles de Inglaterra ante Chequia.

Este martes se jugaron diez partidos en el tercer día de la segunda fecha de la UEFA Nations League. Todavía restan jugar dos fechas más en lo que resta del parate internacional por el fútbol de selecciones.

Los otros resultados de la UEFA Nations League

  • Escocia 0 - Suiza 3 (los goles fueron de Rodríguez, Elvedi y Amdouni)
  • Moldavia 1 (Perciun) - Islas Feroe 1 (Davidsen)
  • Finlandia 0 - Bielorrusia 0
  • Eslovenia 2 (Lovric y Matko) - Macedonia del Norte 0
  • Luxemburgo 0 - Islandia 3 (Guajohnsen, Oskarsoon y Palsson)
  • Bulgaria 0 - Estonia 0
  • Eslovaquia 2 (Sauer y Hancko) - Kazajistán 1 (Karimov)
  • San Marino 0 - Albania 3 (Mehmeti, Uzuni y Manaj)

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas