UEFA Nations League: triunfo de España con una gran actuación de Yamal y victoria de Inglaterra

Además los croatas contaron con su gran referente de 41 años Luka Modric, quien ingresó a los 35 minutos del complemento.

Además Inglaterra derrotó 2 a 0 a Chequia, de visitante, con tantos de Anthony Gordon y Harry Kane.

En el grupo 3 manda España con 6 puntos, Inglaterra y Croacia son los escoltas con 3 y Chequia está último sin unidades.

Harry Kane marcó uno de los goles de Inglaterra ante Chequia.

Este martes se jugaron diez partidos en el tercer día de la segunda fecha de la UEFA Nations League. Todavía restan jugar dos fechas más en lo que resta del parate internacional por el fútbol de selecciones.

Los otros resultados de la UEFA Nations League