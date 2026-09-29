Juan Sebastián Verón podría sufrir graves sanciones tras el informe de Darío Herrera

Así, los representantes del Pincha se exponen a graves sanciones, algunos meses después de una sanción recibida por su presidente a fines del año pasado, con seis meses de penalización que fueron dejados sin efecto por el TAS en mayo.

En un partido que terminó en triunfo de Rosario Central por 3 a 1, el colegiado Herrera quedó envuelto en polémica por un arbitraje controversial, al darle un penal discutido al Canalla que permitió la remontada, además de no mostrarle la segunda amarilla al mediocampista Elías Verón, con dos jugadas que pudieron haber sido sancionadas como penal para el conjunto platense y no lo fueron.

Juan Sebastián Verón y parte de la Comisión Directiva de Estudiantes está comprometida por el informe del árbitro Darío Herrera.

El encuentro tuvo un final caliente, entre dos equipos cuya rivalidad ha crecido exponencialmente durante el último año, que generó que Verón, Caiella y Angeleri bajen al campo de juego para encarar e increpar al referí.

En el acta, Darío Herrera asegura que Verón trató al cuerpo arbitral de “hijos de re mil putas”, criticando que “vienen mandados” por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y habría sido muy duro: “Hay que matarlos a todos”.

Por su lado, Pascual Caiella repitió los insultos y, luego de tratarlos de “seca nucas de la AFA”, un término utilizado tras la última Copa América para quienes actúan en favor del ente que preside Claudio Tapia, fue todavía más agresivo: “Los vamos a matar”.

Además, tanto Caiella como Marcos Angeleri fueron señalados por haber tratado a la terna arbitral de “corruptos hijos de puta”.