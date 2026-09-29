El ex volante del Pincha y la Selección Argentina, Juan Sebastián Verón, ahora presidente de Estudiantes de La Plata, podría sufrir severas sanciones por parte de la AFA, tras el informe del árbitro Darío Herrera, árbitro de la final de la Supercopa Internacional jugada por los platenses y Rosario Central.
Juan Sebastián Verón podría sufrir graves sanciones tras el informe de Darío Herrera
El árbitro de la final de la Supercopa Internacional redactó el informe que deja mal parado a Juan Sebastián Verón y otros dirigentes de Estudiantes
Un exaltado Verón habría afirmado al finalizar el encuentro que: "hay que matarlos a todos". El informe también involucra al vicepresidente segundo de Estudiantes, Pascual Caiella; al secretario técnico Marcos Angeleri, también expuestos a severas sanciones.
Juan Sebastián Verón, el más complicado por el informe de Darío Herrera
El árbitro Darío Herrera denunció graves acusaciones por parte del presidente de Estudiantes y otros miembros de su comisión directiva, quienes bajaron al campo de juego para agredirlo luego de la final de la Supercopa Internacional.
Así, los representantes del Pincha se exponen a graves sanciones, algunos meses después de una sanción recibida por su presidente a fines del año pasado, con seis meses de penalización que fueron dejados sin efecto por el TAS en mayo.
En un partido que terminó en triunfo de Rosario Central por 3 a 1, el colegiado Herrera quedó envuelto en polémica por un arbitraje controversial, al darle un penal discutido al Canalla que permitió la remontada, además de no mostrarle la segunda amarilla al mediocampista Elías Verón, con dos jugadas que pudieron haber sido sancionadas como penal para el conjunto platense y no lo fueron.
El encuentro tuvo un final caliente, entre dos equipos cuya rivalidad ha crecido exponencialmente durante el último año, que generó que Verón, Caiella y Angeleri bajen al campo de juego para encarar e increpar al referí.
En el acta, Darío Herrera asegura que Verón trató al cuerpo arbitral de “hijos de re mil putas”, criticando que “vienen mandados” por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y habría sido muy duro: “Hay que matarlos a todos”.
Por su lado, Pascual Caiella repitió los insultos y, luego de tratarlos de “seca nucas de la AFA”, un término utilizado tras la última Copa América para quienes actúan en favor del ente que preside Claudio Tapia, fue todavía más agresivo: “Los vamos a matar”.
Además, tanto Caiella como Marcos Angeleri fueron señalados por haber tratado a la terna arbitral de “corruptos hijos de puta”.
En pocas palabras
- Juan Sebastián Verón: El presidente de Estudiantes podría enfrentar severas sanciones por declaraciones al árbitro Darío Herrera tras la final de la Supercopa Internacional.
- Informe Arbitral: El árbitro Darío Herrera detalló en su informe graves insultos y agresiones por parte de Verón y otros directivos de Estudiantes.
- Posibles Sanciones: Verón, Pascual Caiella y Marcos Angeleri, directivos de Estudiantes, están expuestos a sanciones por sus acciones y dichos contra el cuerpo arbitral.