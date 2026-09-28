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Qué dicen los audios del VAR sobre las polémicas entre Estudiantes vs Rosario Central por la Supercopa Internacional

La Liga Profesional dio a conocer los audios del VAR de las dos jugadas que desataron la polémica en la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Liga Profesional difundió los audios del VAR del partido de Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central. 

La Liga Profesional difundió los audios del VAR del partido de Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central. 

La Liga Profesional dio a conocer los audios del VAR del partido entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central por la Supercopa Internacional. El partido se vivió en medio de un clima caliente y con algunas jugadas que despertaron la polémica para una y otra parcialidad.

Los audios analizan la jugada del penal cometido por Leandro González Pires y la acción de juego que involucra la mano de Ignacio Ovando en el área, la cual no fue sancionada.

Qué dicen los audios del VAR del partido entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central por la Supercopa Internacional

La primera jugada que generó controversia fue la del penal cometido por Leandro González Pires en el área del Pincharrata. La infracción no fue sancionada por el juez de campo, Darío Herrera, sino a través del llamado del VAR, quien acusó al ex defensor de River de realizar un "contacto imprudente" contra Copetti cuando el delantero ingresaba al área.

Darío Herrera respondió el llamado de cabina y terminó convalidando el tiro desde los doce pasos que desembocó en el segundo gol de Ángel Di María.

Otra de las jugadas polémicas, por la cual explotó todo el banco de Estudiantes de La Plata, fue la que involucró a Ignacio Ovando con un contacto con la mano en el área del Canalla.

Para el cuerpo arbitral la decisión de no sancionar penal se basó en el análisis siguiente: "Es un movimiento natural de la mano. El balón pega en la mano, pero es natural, el defensor mira para abajo. La mano está por delante de su cabeza, no hay movimiento adicional".

Con la difusión de los audios, la Asociación del Fútbol Argentino buscó dar claridad sobre las dos jugadas que encendieron el debate y terminaron cuestionando, una vez más, el desempeño del arbitraje a nivel nacional.

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