Qué es el "efecto cóctel" de los alimentos ultraprocesados y por qué preocupa

Cómo altera la microbiota el consumo de alimentos ultraprocesados

Aunque cada sustancia química está regulada para no superar los límites de toxicidad de forma individual, la ingesta combinada y continua de varios aditivos en una misma comida puede alterar el equilibrio de la salud intestinal y resentir el sistema inmunológico.

La combinación de químicos desgasta la mucosa, genera disbiosis e inflamación crónica. Magnific

La barrera intestinal y la flora microbiana actúan como la primera línea de defensa del organismo. El consumo reiterado de productos industriales altera este ecosistema a través de distintos mecanismos: