Qué es el jarabe de maíz de alta fructosa y en qué alimentos ultraprocesados se esconde

Su presencia constante en la dieta moderna no solo altera los mecanismos naturales de saciedad, sino que representa un verdadero peligro para la salud metabólica, siendo uno de los principales responsables del aumento de casos de hígado graso no alcohólico en la población.

Con los alimentos ultraprocesados, es importante leer la información nutricional en el supermercado, antes de comprarlos.

En qué alimentos ultraprocesados se oculta el JMAF

A diferencia del azúcar de mesa común, el jarabe de maíz de alta fructosa se utiliza no solo para endulzar, sino también para aportar textura, retener humedad y prolongar la vida útil de los productos en góndola.