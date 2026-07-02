El peligro dulce del azúcar y su impacto silencioso en la salud y la diabetes

El azúcar añadido, en cambio, se incorpora artificialmente para endulzar, mejorar textura o extender la vida útil de los productos. Se absorbe rápido, dispara la glucosa y favorece la inflamación.

Fuentes habituales de azúcar añadido:

Gaseosas y bebidas saborizadas.

Yogures endulzados.

Cereales listos para consumir.

Galletas, tortas, golosinas.

Productos procesados “no dulces”: panes, sopas, embutidos, ketchup.

En Estados Unidos, los adultos consumen en promedio 17 cucharaditas de azúcar añadido por día, muy por encima de lo recomendado.

El exceso de azúcar daña el corazón y favorece la diabetes

Un estudio de 2023 (BMC Medicine) con más de 110.000 personas mostró que quienes consumían más azúcar añadido, incluyendo miel y jugos, tenían mayor riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular, según un artículo de Harvard Health Publishing.

¿Por qué ocurre?

Sobrecarga del hígado: cuando consumimos demasiado azúcar, el hígado convierte ese exceso en grasa. Con el tiempo, esa acumulación puede derivar en hígado graso, una condición que aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes.

cuando consumimos demasiado azúcar, el hígado convierte ese exceso en grasa. Con el tiempo, esa acumulación puede derivar en hígado graso, una condición que aumenta la probabilidad de desarrollar diabetes. Inflamación crónica: el consumo elevado de azúcar favorece procesos inflamatorios en el organismo. Esa inflamación sostenida daña los vasos sanguíneos y contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

el consumo elevado de azúcar favorece procesos inflamatorios en el organismo. Esa inflamación sostenida daña los vasos sanguíneos y contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Hipertensión: ingerir grandes cantidades de azúcar puede elevar la presión arterial. Este efecto se suma a otros factores de riesgo y aumenta la carga sobre el sistema cardiovascular.

ingerir grandes cantidades de azúcar puede elevar la presión arterial. Este efecto se suma a otros factores de riesgo y aumenta la carga sobre el sistema cardiovascular. Aumento de peso: las bebidas azucaradas interfieren con los mecanismos naturales de saciedad. Como las calorías líquidas no generan la misma sensación de llenura que los alimentos sólidos, es más fácil consumir más energía de la necesaria y aumentar de peso.

las bebidas azucaradas interfieren con los mecanismos naturales de saciedad. Como las calorías líquidas no generan la misma sensación de llenura que los alimentos sólidos, es más fácil consumir más energía de la necesaria y aumentar de peso. Alteración metabólica: un consumo elevado de azúcar favorece la resistencia a la insulina. Cuando las células responden menos a esta hormona, el cuerpo necesita producir más, lo que incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Todos estos factores se combinan para elevar el riesgo de infarto, ACV, diabetes y síndrome metabólico. Comer más alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de deterioro cognitivo y demencia en adultos mayores.

El problema surge con el azúcar añadido, cada vez más presente en bebidas, snacks y alimentos procesados.

Cuánta azúcar añadida es segura: las nuevas recomendaciones

Las Dietary Guidelines for Americans 2025–2030 son claras:

Ninguna comida debería superar los 10 gramos (2,5 cucharaditas) de azúcar añadido.

Los productos “saludables” deben cumplir límites estrictos:

Granos: máximo 5 g por porción

por porción Lácteos: máximo 2,5 g por porción

La recomendación general: cuanto menos azúcar añadido, mejor.

Cómo identificar el azúcar oculto y reducirlo

Los envases ahora incluyen la línea “azúcares añadidos”, lo que facilita el control. Pero hay que prestar atención:

Revisar gramos por porción y cantidad de porciones .

y . Considerar el azúcar que agregamos en casa (café, té, avena).

que agregamos en casa (café, té, avena). Recordar que una cucharita de cocina puede contener hasta 8 gramos , más que una cucharadita de medición.

, más que una cucharadita de medición. Reducir de forma gradual para evitar antojos y efecto rebote.

para evitar antojos y efecto rebote. Elegir frutas y alimentos naturales para satisfacer el gusto dulce.

El azúcar natural de los alimentos integrales es parte de una dieta equilibrada. El problema es el azúcar añadido, que se esconde en productos cotidianos y, consumido en exceso, aumenta el riesgo de diabetes, inflamación, hipertensión, hígado graso y enfermedad cardíaca. La clave no es eliminar lo dulce, sino aprender a identificarlo, reducirlo y reemplazarlo inteligentemente.

Esta nota tiene fines educativos y de divulgación. No reemplaza la consulta con profesionales de la salud ni constituye diagnóstico, tratamiento o recomendación médica personalizada.