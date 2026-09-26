Planta de romero: por qué recomiendan ponerle música clásica cerca y cuál es el beneficio

Las ondas acústicas son, en esencia, vibraciones mecánicas que se propagan a través del aire. Al colocar una fuente de sonido a poca distancia de la planta, dichas ondas impactan de forma directa contra el follaje y los tallos del romero.

En el caso específico de la música clásica, caracterizada por sus armonías estructuradas y frecuencias estables (como las composiciones de Vivaldi o Mozart), se generan micromovimientos en los tejidos vegetales.

Con este truco, el romero puede absorber muchos más nutrientes de lo habitual.

Como consecuencia de estas vibraciones rítmicas, se desencadena un proceso de activación en los estomas, que son los pequeños poros que las hojas del romero utilizan para respirar e intercambiar gases con el ambiente.

Un truco con grandes beneficios

Facilitar y estimular la apertura estomática a través de la resonancia sonora trae beneficios directos en el metabolismo del romero: