Pidieron una cadena de oración por el chico de 13 años atropellado frente al Shopping

En las últimas horas comenzó a circular un pedido de cadena de oración por la recuperación del chico de 13 años atropellado en el Acceso Este, frente al Shopping, en Guaymallén. El adolescente se encuentra internado en el hospital Notti desde el miércoles.
En una publicación de la red social Facebook solicitaron que todas las personas que sientan empatía por él, se unan en una oración conjunta, sin importar a qué culto religioso pertenezcan, lo único importante es desear que se recupere pronto.
En torno a la situación del menor de edad hay un gran hermetismo. La Justicia tiene que investigar lo que ocurrió en los momentos previos al accidente, ya que circuló la información de que el chico había estado robando y se escapaba cuando fue embestido por un auto. Algo que aún no ha sido constatado.
El accidente en el Acceso Este
Según las primeras actuaciones policiales, el adolescente habría sido perseguido luego de un presunto robo a un repartidor que se encontraba trabajando en la zona. Al salir corriendo, intentó cruzar el Acceso Este y fue embestido por un Peugeot 408.
El conductor del vehículo se detuvo y auxilió al chico tras el impacto, que fue de gran magnitud. Desde ese momento, permanece internado en el Notti.
En cuanto al conductor, fue identificado pero no quedó imputado porque se consideró que el chico había puesto en peligro su vida al cruzar de esa manera el Acceso Este.
El caso quedó bajo la Justicia de Familia
Por su edad, el adolescente es inimputable ante la Justicia Penal. Sin embargo, la situación quedó bajo intervención de la Justicia de Familia, que deberá determinar las medidas correspondientes en relación con el menor de edad.
Esta situación también limita la información pública sobre su estado de salud. Desde el Ministerio de Salud señalaron que, para resguardar los datos personales del adolescente, no pueden brindar mayores detalles sobre su evolución.
En pocas palabras
- Pedido: se solicitó una cadena de oración por la recuperación del chico de 13 años atropellado en el Acceso Este.
- Investigación judicial: hay hermetismo por la situación judicial del menor de edad.
- Estado de salud: el adolescente permanece internado en el hospital Notti.