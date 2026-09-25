Pidieron una cadena de oración por el chico de 13 años atropellado frente al Shopping

El chico de 13 años está internado en el Notti, pero no en el área de terapia intensiva. Sin embargo, los allegados siguen pidiendo oraciones. Red social Facebook

El accidente en el Acceso Este

Según las primeras actuaciones policiales, el adolescente habría sido perseguido luego de un presunto robo a un repartidor que se encontraba trabajando en la zona. Al salir corriendo, intentó cruzar el Acceso Este y fue embestido por un Peugeot 408.

El conductor del vehículo se detuvo y auxilió al chico tras el impacto, que fue de gran magnitud. Desde ese momento, permanece internado en el Notti.

En cuanto al conductor, fue identificado pero no quedó imputado porque se consideró que el chico había puesto en peligro su vida al cruzar de esa manera el Acceso Este.

El caso quedó bajo la Justicia de Familia

Por su edad, el adolescente es inimputable ante la Justicia Penal. Sin embargo, la situación quedó bajo intervención de la Justicia de Familia, que deberá determinar las medidas correspondientes en relación con el menor de edad.

Esta situación también limita la información pública sobre su estado de salud. Desde el Ministerio de Salud señalaron que, para resguardar los datos personales del adolescente, no pueden brindar mayores detalles sobre su evolución.