Nuevo desafío matemático para tu cerebro: hallá el valor de X

¿Es posible resolver esta ecuación aplicando el procedimiento de siempre o hay que buscar otra forma?. Poné a prueba tu razonamiento con este desafío matemático, prestá atención a cada paso y descubrí si realmente podés solucionar las ecuaciones simples sin calculadoras ni Inteligencia Artificial. Por supuesto, tomate tu tiempo, analizá la operación y animate a encontrar el valor correcto de "X". Tenés 20 segundos.

Desafío matemático para tu cerebro.

Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Para hallar el valor de X en 4.000 · X - 6.000 = 18.000 hay que aplicar la "regla de transposición". Es decir, despejar la X pasando todos los términos al otro lado del signo "=" pero con su función inversa. Es decir, si un número: