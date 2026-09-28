Profunda crisis: Juan Pablo Vojvoda no seguirá como entrenador de Racing

Vojvoda se fue sin brindar declaraciones del Gigante de Arroyito tras la caída ante Boca y regresó a Buenos Aires para reunirse por la mañana con el presidente de la Academia, Diego Milito, y el director deportivo, Sebastián Saja.

En los últimos cinco partidos, Vojvoda logró una sola victoria ante Sarmiento. Racing actualmente se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones de la Zona B del Tonroe Clausura con 8 puntos (uno más que el peor equipo del año, Estudiantes de Río IV, último en todas las tablas). Además, se encuentra lejos de la clasificación a las copas internacionales del 2027. En la Tabla Anual, la Academia se posiciona en el puesto 23 de 30, con 29 puntos, a 13 unidades del último clasificado hasta el momento a Copa Sudamericana, Belgrano, quien cosecha 42 puntos.

Juan Pablo Vojvoda no pudo torcer la merma futbolística que atraviesa Racing desde inicio de año cuando se produjo la salida de Gustavo Costas por malos resultados. En ese contexto también la Academia vendió a futbolistas importantes como Santiago Sosa (Vasco Da Gama), Gabriel Rojas (Cruzeiro), Bruno Zuculini (Nacional de Uruguay), Santiago Solari (Newell's), entre otros. Eso generó una baja de jerarquía en el equipo que se sumó al alarmante bajo rendimiento.

Juan Pablo Vojvoda dirigió en total 13 partidos, donde apenas consiguió tres triunfos, dos empates y siete derrotas. Tras su salida, Sebastián Romero y Luciano Aued, entrenadores de la Reserva vigente campeona, se harán cargo del primer equipo. El acuerdo podría ser hasta fin de año para tener tiempo de elegir al sucesor de Vojvoda. La dupla ya dirigió el último partido del Torneo Apertura tras la salida de Gustavo Costas.