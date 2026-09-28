¿Cuál es la diferencia entre pasto y chépica?

El concepto de pasto se usa para nombrar a cualquier planta hierba o para nombrar al clásico césped verde común. Pero la chépica es un tipo de pasto o hierba rastrera muy resistente.

La chépica es un tipo de pasto resistente.

El nombre científico de la chépica es Cynodon dactylon. El pasto ornamental recibe el nombre de Nassella viridula, pero existen muchos tipos de césped, como el pasto cascada, el pasto varilla o el miscanto.

El pasto común puede crecer de manera vertical en matas o grupos. La chépica se diferencia no solo por su resistencia, sino también por su crecimiento. Esta hierba rastrera crece de manera horizontal por tallos subterráneos y tallos superficiales.

La chépica es muy resistente y soporta los pisotones, la sequía y la humedad. Se usa mucho para cubrir veredas y jardines porque crece de manera invasiva y requiere poca agua. El césped o pasto clásico es más fino y delicado, no se adapta a cualquier zona rústica y requiere otros cuidados.

En comparación, la chépica es mucho más fácil de mantener dentro de la lista de los tipos de pasto, porque crece mucho, no se rompe por las pisadas y porque soporta la falta de agua.

Una diferencia notable y quizás un contra de la chépica es que no se mantiene verde todo el año como sí lo hacen otros tipos de pasto. Un ejemplo es la Dichondra Manquehue, que se mantiene verde incluso cuando las condiciones exteriores son adversas.

Diferencias de mantenimiento: cómo se cuida la chépica para que crezca fuerte

Esta variedad de pasto que llamamos chépica necesita de riego frecuente en verano; por lo menos día por medio requiere agua.

Esta especie soporta bien la sequía.

A esta especie le gustan las zonas con mucho sol. En invierno se pone más amarilla y pierde color, pero no significa que esté muerta; en primavera comienza a rebrotar.

Lo mejor es cortar este tipo de pasto con frecuencia porque crece mucho y se expande por todo el terreno.