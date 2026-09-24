Mantarraya y raya: qué diferencias tienen estos animales marinos

Pero son varias las diferencias entre estos animales de mar. Primero, hay que destacar que las mantarrayas son mucho más grandes que las rayas, pueden medir hasta 7 metros de ancho. La rayas pueden medir entre 30 cm y 2 metros.

Tienen varias diferencias de comportamiento, tamaño y alimentación.

Las mantarrayas tienen aletas en forma de triángulo y dos cuernos pequeños en la cabeza. El cuerpo de las rayas es más plano; sus aletas son más redondas.

Las mantarrayas son viajeras oceánicas que nadan por aguas abiertas, en zonas costeras, y se alimentan de plancton. Tienen una necesidad de nado constante para poder respirar bien.

Las rayas son animales con un comportamiento muy diferente. Pasan gran parte de sus días descansando en el fondo arenoso del mar. Muchas rayas se entierran bajo una capa de arena.

Las mantarrayas se alimentan por filtración, nadan con la boca abierta y capturan a sus presas usando los pequeños cuernos. Las rayas son cazadoras activas del mar que comen pequeños peces, cangrejos, camarones, moluscos y gusanos. Detectan las presas con sus sentidos y usan sus dientes para triturar las capturas.

¿Las mantarrayas y las rayas son animales peligrosos?

Existe la idea de que las rayas son peligrosas y pueden atacar a los humanos. Esta afirmación se relaciona con un accidente famoso en el que el presentador famoso de programas sobre naturaleza, Steve Irwin, falleció al recibir un coletazo de una raya.

Las rayas pasan mucho tiempo descansando en el fondo, camufladas y ocultas de los depredadores. Cuando se sienten amenazadas, se pueden alejar nadando, pero si se sienten acorraladas, pueden defenderse con un coletazo. Esta respuesta defensiva fue la que provocó el accidente de la celebridad australiana, quien recibió el coletazo directo en la zona del corazón.

Si las rayas se sienten acorraladas, pueden llegar a defenderse.

Las mantarrayas, aunque son más grandes, se conocen como gigantes gentiles de naturaleza tranquila y curiosa. Si se sienten invadidas, simplemente se alejan muy rápido y no suelen atacar. Muchos buceos por el mar permiten nadar con ellas (siempre con medidas de seguridad).