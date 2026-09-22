Cuáles son los mejores árboles para tener en primavera en el balcón o terraza

La primavera es una de las mejores épocas para renovar los espacios exteriores del hogar y sumar plantas que aporten color, frescura y vida. Aunque los árboles suelen asociarse con grandes jardines, existen variedades que se adaptan muy bien al cultivo en macetas, por lo que también pueden convertirse en protagonistas de un balcón o terraza.
Para conseguir que crezcan saludables, es fundamental elegir un recipiente acorde con el tamaño del ejemplar y asegurarse de que tenga suficientes agujeros de drenaje. El exceso de agua puede perjudicar las raíces, mientras que un recipiente demasiado pequeño limita el desarrollo de la planta.
El riego también debe ajustarse a cada especie y a las condiciones del ambiente. Durante los meses cálidos, la exposición al sol y el aumento de las temperaturas pueden hacer que el sustrato pierda humedad con mayor rapidez. Por eso, conviene revisar la tierra antes de volver a regar. Dicho esto, pasemos a conocer los mejores árboles para tener en el balcón o terraza en esta época.
Tres árboles ideales para cultivar en maceta en primavera
El granado enano es una alternativa especialmente atractiva para espacios reducidos. Su crecimiento compacto facilita el cultivo en recipientes y sus llamativas flores rojizas aportan un toque de color durante la temporada cálida. Con las condiciones adecuadas, además, puede desarrollar pequeños frutos.
Otra opción es el olivo, un árbol resistente que se adapta al cultivo en maceta y resulta ideal para balcones o terrazas con buena iluminación. Su follaje de tonalidad verde grisácea aporta una estética mediterránea y puede mantenerse durante todo el año con cuidados adecuados.
Por último, el arce japonés es otra opción para tener en el balcón o la terraza. Este se destaca por su espectacular follaje y por las variaciones de color que presenta a lo largo de las estaciones. Es una excelente elección para un balcón protegido del sol fuerte, especialmente en lugares donde pueda conservar una humedad moderada sin sufrir encharcamientos.
Antes de elegir cualquiera de estas plantas, también es importante considerar el peso de la maceta, el espacio disponible y la cantidad de luz que recibe el balcón o la terraza. Una buena elección desde el comienzo permite disfrutar de un árbol saludable y decorativo durante mucho tiempo.
En pocas palabras
- Primavera: Es la temporada ideal para tener árboles en maceta en balcones y terrazas.
- Cuidado de plantas: Elegir recipientes adecuados y controlar el riego son claves para el desarrollo saludable.
- Variedades recomendadas: Granado enano, olivo y arce japonés son opciones ideales para cultivar en macetas.