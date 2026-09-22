Cuáles son los mejores árboles para tener en primavera en el balcón o terraza

Tres árboles ideales para cultivar en maceta en primavera

El granado enano es una alternativa especialmente atractiva para espacios reducidos. Su crecimiento compacto facilita el cultivo en recipientes y sus llamativas flores rojizas aportan un toque de color durante la temporada cálida. Con las condiciones adecuadas, además, puede desarrollar pequeños frutos.

El granado en maceta es una de las mejores especies para tener en el balcón o la terraza.

Otra opción es el olivo, un árbol resistente que se adapta al cultivo en maceta y resulta ideal para balcones o terrazas con buena iluminación. Su follaje de tonalidad verde grisácea aporta una estética mediterránea y puede mantenerse durante todo el año con cuidados adecuados.

Por último, el arce japonés es otra opción para tener en el balcón o la terraza. Este se destaca por su espectacular follaje y por las variaciones de color que presenta a lo largo de las estaciones. Es una excelente elección para un balcón protegido del sol fuerte, especialmente en lugares donde pueda conservar una humedad moderada sin sufrir encharcamientos.

El arce japonés es uno de los árboles ideales para espacios pequeños.

Antes de elegir cualquiera de estas plantas, también es importante considerar el peso de la maceta, el espacio disponible y la cantidad de luz que recibe el balcón o la terraza. Una buena elección desde el comienzo permite disfrutar de un árbol saludable y decorativo durante mucho tiempo.