Por qué algunos ladrillos son huecos y qué significa

El ladrillo es un elemento clave y extremadamente útil en el mundo de la construcción. Existen diferentes tipos, con sus diversas formas, usos, pesos, materiales y propiedades de aislamiento térmico o sonoro. Dependiendo del tipo de construcción y las necesidades, se puede usar un ladrillo u otro.
Algunos modelos tienen una especie de hueco o agujero que pocos saben qué significa o para qué se utiliza, siendo muy común en ciertos tipos de trabajos.
Te cuento qué significa el hueco o los huecos en los ladrillos y en qué se diferencian de los clásicos ladrillos macizos.
¿Qué significa y por qué algunos ladrillos tienen agujeros?
Los ladrillos comunes o tradicionales están fabricados principalmente de arcilla natural mezclada con agua y arena. Estos materiales se someten a un proceso de cocción a altas temperaturas para que la mezcla se vuelva dura y firme.
Existen otros tipos de ladrillos con otras propiedades. Por ejemplo, el ladrillo silico, que se fabrica con arena de sílice y cal, no necesita cocción y se endurece con vapor a presión.
Los ladrillos refractarios se elaboran con arcillas que soportan mucho más calor sin dañarse, y los ladrillos de adobe se fabrican con arcilla y arena mezcladas con paja y se secan al sol. Estos últimos no son muy resistentes.
Actualmente, también se fabrican ladrillos de plásticos reciclados o materiales que no se degradan fácilmente; sienten una alternativa ecológica.
Si alguna vez pasaste por una construcción y viste un ladrillo con agujeros, te explico qué significa y qué importancia tienen estos orificios.
En simples palabras, los orificios reducen el peso y mejoran el aislamiento térmico y acústico. Al pesar menos, se trasladan más rápido; el aire atrapado en los agujeros actúa como barrera aislante y el cemento penetra en las perforaciones al montar la constricción, fijando la unión con más fuerza.
Los ladrillos huecos pueden soportar mucho peso de acuerdo a cómo están colocados. Permiten pasar varillas de acero estructurales o se rellenan con hormigón en algunas construcciones.
¿Qué diferencia existe entre un ladrillo hueco y uno macizo?
El ladrillo macizo, a diferencia del huevo, es completamente compacto, es más denso y posee una alta resistencia a la compresión. El ladrillo compacto se usa en muros de carga.
Este tipo de ladrillo es más pesado, pero es más fácil de perforar para colocar tuberías o colgar objetos. El macizo es mejor para las estructuras principales de carga.
En pocas palabras
- Ladrillos huecos: Reducen peso y mejoran aislamiento térmico y acústico en construcciones.
- Tipos de ladrillos: Existen variantes como el silico, refractario, adobe, y de plásticos reciclados.
- Ladrillo macizo: Es compacto, denso, más pesado y se usa en estructuras principales de carga.