Por qué algunos ladrillos son huecos y qué significa

Para qué sirven los orificios de los ladrillos.

¿Qué significa y por qué algunos ladrillos tienen agujeros?

Los ladrillos comunes o tradicionales están fabricados principalmente de arcilla natural mezclada con agua y arena. Estos materiales se someten a un proceso de cocción a altas temperaturas para que la mezcla se vuelva dura y firme.

Existen otros tipos de ladrillos con otras propiedades. Por ejemplo, el ladrillo silico, que se fabrica con arena de sílice y cal, no necesita cocción y se endurece con vapor a presión.

Los ladrillos refractarios se elaboran con arcillas que soportan mucho más calor sin dañarse, y los ladrillos de adobe se fabrican con arcilla y arena mezcladas con paja y se secan al sol. Estos últimos no son muy resistentes.

Actualmente, también se fabrican ladrillos de plásticos reciclados o materiales que no se degradan fácilmente; sienten una alternativa ecológica.

Los ladrillos tienen huecos por varias razones estructurales.

Si alguna vez pasaste por una construcción y viste un ladrillo con agujeros, te explico qué significa y qué importancia tienen estos orificios.

En simples palabras, los orificios reducen el peso y mejoran el aislamiento térmico y acústico. Al pesar menos, se trasladan más rápido; el aire atrapado en los agujeros actúa como barrera aislante y el cemento penetra en las perforaciones al montar la constricción, fijando la unión con más fuerza.

Los ladrillos huecos pueden soportar mucho peso de acuerdo a cómo están colocados. Permiten pasar varillas de acero estructurales o se rellenan con hormigón en algunas construcciones.

¿Qué diferencia existe entre un ladrillo hueco y uno macizo?

El ladrillo macizo, a diferencia del huevo, es completamente compacto, es más denso y posee una alta resistencia a la compresión. El ladrillo compacto se usa en muros de carga.

Diferencias entre tipos de ladrillos.

Este tipo de ladrillo es más pesado, pero es más fácil de perforar para colocar tuberías o colgar objetos. El macizo es mejor para las estructuras principales de carga.