El impresionante pueblo argentino a 2.700 metros de altura con calles tan empinadas que desafían la gravedad

Enclavado en el norte de la provincia de Salta y rodeado por una geografía imponente, existe un pueblo único que parece desafiar las leyes de la gravedad. Se trata de Iruya, una localidad ubicada a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar que impresiona a primera vista: sus casas parecen superpuestas unas encima de otras y sus calles empinadas debieron amoldarse por completo a las pendientes de la Cordillera.
Esta particular arquitectura llevó al propio Gobierno provincial a definirla de forma categórica como un poblado que está “literalmente colgado de la montaña”.
Emplazado justo en el cono que delimitan los ríos Iruya y Milmahuasi, el caserío aparece rodeado de profundas barrancas que generan la sensación de estar en un lugar totalmente aislado del mundo. Sus estrechas callejuelas avanzan hacia arriba y hacia abajo siguiendo las irregularidades del terreno, ofreciendo una de las postales más icónicas y fotografiadas de las Quebradas Andinas.
Origen prehispánico, legado de Güemes y la ruta para llegar a Iruya
Lejos de tratarse de una villa creada recientemente con fines comerciales, la zona cuenta con un profundo valor patrimonial. El área estuvo habitada originalmente por asentamientos prehispánicos y hacia el siglo XVIII ya funcionaba como un núcleo destacado vinculado al Marquesado del Valle de Tojo. En 1753 se erigió la emblemática Iglesia de la Virgen del Rosario, templo en torno al cual comenzó a organizarse el entramado urbano y que hoy sigue sobresaliendo entre las edificaciones al mirar desde las alturas.
La historia nacional también dejó su huella en el lugar. Durante la Guerra de la Independencia, el territorio sirvió de escenario para combates liderados por el general Martín Miguel de Güemes, sus capitanes y sus gauchos. Tras la gesta libertadora, la localidad pasó a ser cabecera departamental y, en reconocimiento a su valiosa arquitectura e historia, en 1975 fue declarada Lugar Histórico Nacional.
Para los viajeros, el trayecto hasta el pueblo constituye una aventura en sí misma. Aunque pertenece administrativamente a Salta (de cuya capital provincial la separan unos 315 kilómetros), el acceso más habitual se realiza desde la localidad jujeña de Humahuaca, ubicada a unos 74 kilómetros por un camino montañoso que cruza paisajes imponentes.
Una vez en el destino, la única forma de explorarlo es a pie, caminando entre sus pendientes y apreciando cómo la comunidad creció adaptándose a la piedra. Además, a muy poca distancia se encuentra San Isidro, un pequeño poblado habitado por decenas de familias de la comunidad kolla. A este paraje solo se puede acceder caminando, ya que no existen rutas vehiculares para llegar. Entre ríos, barrancas y una altura desafiante, Iruya se consolida año tras año como un destino imperdible del turismo nacional.
En pocas palabras
- Iruya: pueblo histórico entre barrancas a 2.700 metros de altura en Salta.
- Arquitectura: casas superpuestas y calles empinadas que desafían la gravedad.
- Acceso y Entorno: se llega desde Humahuaca y es base para visitar San Isidro.