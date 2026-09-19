El impresionante pueblo argentino a 2.700 metros de altura con calles tan empinadas que desafían la gravedad

Origen prehispánico, legado de Güemes y la ruta para llegar a Iruya

Lejos de tratarse de una villa creada recientemente con fines comerciales, la zona cuenta con un profundo valor patrimonial. El área estuvo habitada originalmente por asentamientos prehispánicos y hacia el siglo XVIII ya funcionaba como un núcleo destacado vinculado al Marquesado del Valle de Tojo. En 1753 se erigió la emblemática Iglesia de la Virgen del Rosario, templo en torno al cual comenzó a organizarse el entramado urbano y que hoy sigue sobresaliendo entre las edificaciones al mirar desde las alturas.

La historia nacional también dejó su huella en el lugar. Durante la Guerra de la Independencia, el territorio sirvió de escenario para combates liderados por el general Martín Miguel de Güemes, sus capitanes y sus gauchos. Tras la gesta libertadora, la localidad pasó a ser cabecera departamental y, en reconocimiento a su valiosa arquitectura e historia, en 1975 fue declarada Lugar Histórico Nacional.

Para los viajeros, el trayecto hasta el pueblo constituye una aventura en sí misma. Aunque pertenece administrativamente a Salta (de cuya capital provincial la separan unos 315 kilómetros), el acceso más habitual se realiza desde la localidad jujeña de Humahuaca, ubicada a unos 74 kilómetros por un camino montañoso que cruza paisajes imponentes.

Una vez en el destino, la única forma de explorarlo es a pie, caminando entre sus pendientes y apreciando cómo la comunidad creció adaptándose a la piedra. Además, a muy poca distancia se encuentra San Isidro, un pequeño poblado habitado por decenas de familias de la comunidad kolla. A este paraje solo se puede acceder caminando, ya que no existen rutas vehiculares para llegar. Entre ríos, barrancas y una altura desafiante, Iruya se consolida año tras año como un destino imperdible del turismo nacional.