Truco para blanquear la mopa llena de mugre, tierra, pelusas y pelos

Si no limpiamos la mopa, al limpiar la casa esparcimos gérmenes, bacterias y suciedad por todas partes, además de que el lampazo pierde efectividad. El rejunte de humedad y restos orgánicos en la mopa genera malos olores y favorece el desarrollo de hongos y microorganismos.

Truco de limpieza: cómo blanquear y desinfectar la mopa

La mopa se puede limpiar con un truco a mano o en el lavarropas, dependiendo del material y la cantidad de mugre que tenga.

Para lavar la mopa, con el método que sea, lo primero que hay que hacer es sacudirla bien para quitar el polvo más superficial, los pelos y la pelusa seca.

Enjuaga la mopa con agua tibia y en un balde prepara una mezcla de agua y detergente. Frota las fibras de la mopa en esa mezcla hasta que el agua se vuelva oscura por la tierra.

La mopa se puede limpiar a mano o en el lavarropas.

Cambia el agua y enjuaga hasta que salga limpia. Para blanquear la mopa y eliminar los olores, se puede realizar un nuevo lavado con agua y vinagre blanco.

También se puede limpiar la mopa en el lavarropas, pero teniendo ciertos cuidados. No se pone suelta en el tambor ni se mete con prendas de ropa. Hay que lavarla dentro de una bolsa de tela que permita el paso de agua, con un ciclo corto de agua fría y sin suavizante. Lo ideal es realizar este truco siempre que laves el piso.

¿Qué mopa es mejor para limpiar la casa?

Las mopas que tienen sistemas de centrifugado a pedal o por presión son las mopas ópticas cuando se trata del momento de enjuague.

Lo ideal es usar mopas de materiales absorbentes.

En cuanto al material de las fibras, lo mejor es usar una mopa de microfibra, de algodón o acrílico, porque atraen el polvo muy bien y retienen líquidos.