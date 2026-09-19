Truco para blanquear la mopa llena de mugre, tierra, pelusas y pelos

Todo truco de limpieza está pensado para facilitar las tareas del hogar y eliminar manchas sin tener que usar productos químicos invasivos o sin comprar ingredientes costosos. Muchos trucos de limpieza que son ultra necesarios no se realizan por desconocimiento o pereza.
Aunque no lo creas, los materiales que usamos para limpiar, como la mopa, los trapos, rejillas y trapos de pispos, también tienen sus exigencias de limpieza.
La mopa es básicamente el cabezal del lampazo, que puede ser de diferentes telas, plásticos, materiales sintéticos o materiales más absorbentes. Por su naturaleza y función, la mopa vive llena de mugre, más aún cuando no la enjuagamos bien después de lavar el piso.
Si no limpiamos la mopa, al limpiar la casa esparcimos gérmenes, bacterias y suciedad por todas partes, además de que el lampazo pierde efectividad. El rejunte de humedad y restos orgánicos en la mopa genera malos olores y favorece el desarrollo de hongos y microorganismos.
Truco de limpieza: cómo blanquear y desinfectar la mopa
La mopa se puede limpiar con un truco a mano o en el lavarropas, dependiendo del material y la cantidad de mugre que tenga.
Para lavar la mopa, con el método que sea, lo primero que hay que hacer es sacudirla bien para quitar el polvo más superficial, los pelos y la pelusa seca.
Enjuaga la mopa con agua tibia y en un balde prepara una mezcla de agua y detergente. Frota las fibras de la mopa en esa mezcla hasta que el agua se vuelva oscura por la tierra.
Cambia el agua y enjuaga hasta que salga limpia. Para blanquear la mopa y eliminar los olores, se puede realizar un nuevo lavado con agua y vinagre blanco.
También se puede limpiar la mopa en el lavarropas, pero teniendo ciertos cuidados. No se pone suelta en el tambor ni se mete con prendas de ropa. Hay que lavarla dentro de una bolsa de tela que permita el paso de agua, con un ciclo corto de agua fría y sin suavizante. Lo ideal es realizar este truco siempre que laves el piso.
¿Qué mopa es mejor para limpiar la casa?
Las mopas que tienen sistemas de centrifugado a pedal o por presión son las mopas ópticas cuando se trata del momento de enjuague.
En cuanto al material de las fibras, lo mejor es usar una mopa de microfibra, de algodón o acrílico, porque atraen el polvo muy bien y retienen líquidos.
En pocas palabras
- Limpieza esencial: La mopa, como cualquier utensilio del hogar, requiere limpieza para evitar la propagación de gérmenes y bacterias.
- Truco efectivo: Un método sencillo con agua tibia, detergente y vinagre blanco permite blanquear y desinfectar la mopa, dejándola como nueva.
- Lavado en lavarropas: Si se opta por el lavarropas, la mopa debe lavarse sola en una bolsa de tela con ciclo de agua fría y sin suavizante.