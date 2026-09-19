Jugaban al truco, cantó un punto de más y fue asesinado de una puñalada en el corazón

Un partido de truco, la disputa por un punto mal cantado sobre la mesa y una reacción desmedida que terminó de la peor manera. En junio de 2025, un asado con naipes entre conocidos en la localidad neuquina de Loncopué desembocó en un trágico ataque a traición que le costó la vida a Franco Daniel Ramírez.
El crimen se produjo en medio de una jornada atravesada por el consumo de alcohol. Tras una chicana propia del juego de cartas, la discusión escaló hasta que Pedro Daniel Cides (60) tomó un cuchillo y, sin darle posibilidad de defensa a Ramírez lo acuchilló directamente y le perforó el corazón.
Un ataque completamente inesperado
El crimen conmocionó y derivó en un juicio por jurados donde Cides fue declarado culpable de homicidio agravado por alevosía.
Durante las primeras reconstrucciones en el lugar del hecho, los peritos debieron lidiar con testimonios cruzados de los presentes, quienes en un primer momento intentaron encubrir la gravedad de la pelea para desligarse de la escena sangrienta.
Sin embargo, en la audiencia de pena realizada en junio pasado, la jueza generó un fuerte rechazo social al declarar la inconstitucionalidad de la cadena perpetua y reducir la sanción a 20 años de prisión, argumentando la edad del acusado y su expectativa de vida.
La controversia sumó un capítulo clave hace apenas dos semanas, cuando el Tribunal de Impugnación de Neuquén revocó de manera unánime el controvertido dictamen de primera instancia.
La cadena perpetua, más firme que nunca
Los magistrados le dieron la razón a la Fiscalía y confirmaron la pena de prisión perpetua para Cides, la única sanción prevista por el Código Penal para este tipo de ataques calificados.
Con este reciente revés judicial, el agresor perdió los beneficios de una pena acotada y recién podrá solicitar la libertad condicional tras cumplir 35 años de encierro efectivo en el penal.
En pocas palabras
- Crimen en Loncopué: un hombre fue asesinado de una puñalada en el corazón durante una partida de truco.
- Juicio y Pena: el agresor fue declarado culpable de homicidio agravado por alevosía, confirmándose la prisión perpetua.
- Revés Judicial: el Tribunal de Impugnación revocó la reducción de pena, reafirmando la condena original de cadena perpetua.