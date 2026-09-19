Jugaban al truco, cantó un punto de más y fue asesinado de una puñalada en el corazón

Durante las primeras reconstrucciones en el lugar del hecho, los peritos debieron lidiar con testimonios cruzados de los presentes, quienes en un primer momento intentaron encubrir la gravedad de la pelea para desligarse de la escena sangrienta.

Sin embargo, en la audiencia de pena realizada en junio pasado, la jueza generó un fuerte rechazo social al declarar la inconstitucionalidad de la cadena perpetua y reducir la sanción a 20 años de prisión, argumentando la edad del acusado y su expectativa de vida.

El asesino fue condenado a cadena perpetua.

La controversia sumó un capítulo clave hace apenas dos semanas, cuando el Tribunal de Impugnación de Neuquén revocó de manera unánime el controvertido dictamen de primera instancia.

La cadena perpetua, más firme que nunca

Los magistrados le dieron la razón a la Fiscalía y confirmaron la pena de prisión perpetua para Cides, la única sanción prevista por el Código Penal para este tipo de ataques calificados.

Con este reciente revés judicial, el agresor perdió los beneficios de una pena acotada y recién podrá solicitar la libertad condicional tras cumplir 35 años de encierro efectivo en el penal.