Abrir la tapa de un frasco no debería ser un impedimento porque no es nada complicado, pero cuando la tapa está muy hermética puede ser difícil y necesitar ayuda. Con este truco que se hizo viral en TikTok podrás hacerlo sin problema.
Los frascos son ideales para mantener en buen estado los alimentos, pero cuando estás en la cocina de la casa y necesitas abrir uno, suelen aparecer los problemas. Si no puedes intentar abrir el recipiente con las manos, usas un trapo para maximizar tu fuerza; sin embargo, no es el truco más efectivo que hay y encima es doloroso. Si te ha pasado, te contamos un truco mejorado y sobre todo efectivo.
Cómo abrir los frascos cuando la tapa está dura sin sufrir en el intento: el truco que funciona
Si cuentas con uno de estos recipientes en casa y quieres abrirlo sin problema, hay una forma práctica para que puedas hacerlo cuando la tapa esté apretada de forma fácil y sencilla en pocos segundos.
Para hacerlo necesitas solo tus manos y ningún objeto. Entrelaza los dedos de tus manos y presioná la tapa del frasco con las dos manos hasta sacar el aire que tiene, después desenroscá de manera fácil y sencilla.
Además, puedes tener en cuenta que, para abrir frascos sin complicaciones, puedes golpear suavemente la tapa contra el borde de la mesada o darle pequeños golpes alrededor con el mango de una cuchara para destrabar el vacío haciendo una pequeña palanca hasta escuchar un “clic”. Después de esto, el frasco debería abrirse sin problema.
Otros trucos para abrir la tapa de un frasco
- Pone la tapa bajo agua caliente durante 30–60 segundos para que el metal se dilate y se afloje. Este truco sirve sobre todo si la tapa está pegajosa con restos de comida.
- Usa un repasador seco, guantes de goma o una banda elástica alrededor de la tapa.
En pocas palabras
- Abrir frascos: se viralizó un truco efectivo para destapar tapas difíciles sin usar objetos ni hacer fuerza excesiva.
- Método principal: entrelazar los dedos y presionar la tapa para liberar el aire, luego desenroscar fácilmente.
- Alternativas: golpear suavemente la tapa o calentarla con agua caliente también ayuda a abrir recipientes herméticos.