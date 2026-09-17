Los frascos son ideales para mantener en buen estado los alimentos, pero cuando estás en la cocina de la casa y necesitas abrir uno, suelen aparecer los problemas. Si no puedes intentar abrir el recipiente con las manos, usas un trapo para maximizar tu fuerza; sin embargo, no es el truco más efectivo que hay y encima es doloroso. Si te ha pasado, te contamos un truco mejorado y sobre todo efectivo.

Si te ha pasado que no puedes abrir la tapa del frasco, prueba este truco muy efectivo.

Cómo abrir los frascos cuando la tapa está dura sin sufrir en el intento: el truco que funciona

Si cuentas con uno de estos recipientes en casa y quieres abrirlo sin problema, hay una forma práctica para que puedas hacerlo cuando la tapa esté apretada de forma fácil y sencilla en pocos segundos.