La fiesta con menores por el Día de la Primavera que fue desbaratada: "Trae tu propio escabio"

Fiesta de la Primavera con menores: apagón de luces y música al ver a la Policía

Al llegar al predio perteneciente a una empresa, las fuerzas de seguridad y personal de Protección Ciudadana observaron el portón de ingreso abierto y escucharon música a alto volumen procedente de un quincho situado en la parte posterior.

A simple vista se distinguió a decenas de asistentes a la fiesta consumiendo alcohol. Sin embargo, al percatarse de la llegada de Policía, los organizadores apagaron de inmediato las luces y la música, e intentaron encerrarse en el recinto clausurando las puertas del quincho.

Minutos después, la propietaria de la vivienda lindante salió al encuentro de las autoridades alegando que el encuentro "ya estaba finalizando" y procedió a pedirle a los concurrentes que despejaran el lugar. En ese momento se constató fehacientemente que la gran mayoría de los presentes eran menores de edad.

Infracción tras la fiesta de la Primavera

Debido a la gravedad de los hechos en Comodoro Rivadavia, los inspectores municipales labraron el acta de infracción correspondiente a la responsable del inmueble donde se realizó la fiesta por el Día de la Primavera y Día del Estudiante.

Entre los principales motivos de la sanción se fundamentó la facilitación del consumo de alcohol a menores de edad y la organización de un evento masivo comercial sin ningún tipo de habilitación ni medida de seguridad oficial.