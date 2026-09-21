En el marco de los festejos por el Día de la Primavera y Día del Estudiante, un operativo conjunto entre efectivos de la Comisaría Tercera y la Secretaría de Seguridad de Comodoro Rivadavia, logró desbaratar una concurrida fiesta clandestina en la que se constató la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas.
La fiesta con menores por el Día de la Primavera que fue desbaratada: "Trae tu propio escabio"
La organización de la fiesta por el Día de la Primavera y Día del Estudiante, se promocionaba con la consigna "trae tu propio escabio"
El hecho se registró pasadas las 3:00 de la madrugada del domingo en un predio ubicado sobre la calle Antonio López Arias, en el sector del Barrio Industrial. Las alertas comenzaron a activarse a partir de llamados de vecinos que denunciaron ruidos molestos y la presencia de grupos de jóvenes deambulando por la zona.
Al investigar la convocatoria, las autoridades constataron que el evento -promocionado en Instagram con el nombre de “FEST”- funcionaba bajo una modalidad estrictamente privada ("solo por lista"). Para ingresar se cobraba una entrada de $4.500 y el flyer invitaba a los asistentes con una consigna explícita: "traer su propio escabio".
Fiesta de la Primavera con menores: apagón de luces y música al ver a la Policía
Al llegar al predio perteneciente a una empresa, las fuerzas de seguridad y personal de Protección Ciudadana observaron el portón de ingreso abierto y escucharon música a alto volumen procedente de un quincho situado en la parte posterior.
A simple vista se distinguió a decenas de asistentes a la fiesta consumiendo alcohol. Sin embargo, al percatarse de la llegada de Policía, los organizadores apagaron de inmediato las luces y la música, e intentaron encerrarse en el recinto clausurando las puertas del quincho.
Minutos después, la propietaria de la vivienda lindante salió al encuentro de las autoridades alegando que el encuentro "ya estaba finalizando" y procedió a pedirle a los concurrentes que despejaran el lugar. En ese momento se constató fehacientemente que la gran mayoría de los presentes eran menores de edad.
Infracción tras la fiesta de la Primavera
Debido a la gravedad de los hechos en Comodoro Rivadavia, los inspectores municipales labraron el acta de infracción correspondiente a la responsable del inmueble donde se realizó la fiesta por el Día de la Primavera y Día del Estudiante.
Entre los principales motivos de la sanción se fundamentó la facilitación del consumo de alcohol a menores de edad y la organización de un evento masivo comercial sin ningún tipo de habilitación ni medida de seguridad oficial.
En pocas palabras
- Fiesta clandestina: Se desbarató un evento para menores con consumo de alcohol en Comodoro Rivadavia.
- Promoción explícita: La organización invitaba a los asistentes a "traer tu propio escabio".
- Infracción municipal: Se labró un acta por facilitar el consumo de alcohol a menores y falta de habilitación.