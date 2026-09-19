Qué significa llevar una pulsera roja en la muñeca y por qué todos la están usando

Su función principal es repeler las energías negativas que laten en el entorno cotidiano y bloquear influencias nocivas como la envidia o el denominado "mal de ojo".

Entre los significados más importantes atribuidos a este amuleto destacan:

Protección contra la envidia: se cree que el color rojo funciona como un receptor o reflector que intercepta y neutraliza los deseos de mala voluntad dirigidos por terceras personas.

se cree que el color rojo funciona como un receptor o reflector que intercepta y neutraliza los deseos de mala voluntad dirigidos por terceras personas. Freno al "mal de ojo": popularmente se utiliza para salvaguardar el campo energético personal, especialmente en momentos de exposición social o grandes cambios personales.

popularmente se utiliza para salvaguardar el campo energético personal, especialmente en momentos de exposición social o grandes cambios personales. Canalización en la muñeca izquierda: las disciplinas espirituales señalan que el lado izquierdo del cuerpo es el receptor del alma y del flujo vital. Por esta razón, colocar la pulsera roja en la muñeca izquierda permite bloquear el ingreso de cargas negativas.

las disciplinas espirituales señalan que el lado izquierdo del cuerpo es el receptor del alma y del flujo vital. Por esta razón, colocar la pulsera roja en la muñeca izquierda permite bloquear el ingreso de cargas negativas. Equilibrio emocional: funciona como un recordatorio constante para mantener la calma, enfocar los pensamientos positivos y preservar la paz interior.

Por qué se convirtió en tendencia mundial

El uso masivo de este cordón o cinta roja no es casualidad. En los últimos años, su popularidad ha experimentado un auge exponencial impulsado por la exposición mediática de reconocidas figuras internacionales que la muestran en eventos publicos y en sus redes sociales.

A su vez, la proliferación de contenidos sobre bienestar, astrología y hábitos de armonización personal en plataformas digitales ha reavivado el interés por los rituales tradicionales. Al tratarse de un objeto accesible, discreto y cargado de un fuerte simbolismo personal, la pulsera roja se ha posicionado como el amuleto de protección predilecto por excelencia.